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Сотрудники Богучанской ГЭС принимают участие в Сибирском энергетическом форуме

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Красноярск
14:55 20 Ноября 2019
форум, обсуждение, энергетика, гэс
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20-22 ноября в Красноярске будет работать X Сибирский энергетический форум – крупнейшая региональная площадка актуальных вопросов энергетики, организованная правительством и Законодательным собранием региона. Открывая форум, министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Афанасьев высоко оценил вклад Богучанской ГЭС в формирование современной системы энергоснабжения промышленности и населения региона. После ввода Богучанской ГЭС отмечено увеличение выработки энергии и продукции предприятий энергоемких отраслей, созданы новые рабочих мест и условия для комфортной жизни граждан. Сотрудники Богучанской ГЭС принимают участие в круглых столах, бирже деловых контактов и других мероприятиях форума.

«Коллектив Богучанской ГЭС благодарит правительство Красноярского края за высокую оценку нашей работы. В 2019 году станция существенно увеличила производство энергии – результат годовой выработки 2018 года мы повторили уже в ноябре; налоговые отчисления в бюджет края за три квартала 2019 года на 800 млн рублей превысили выплаты за весь 2018 год. Богучанская ГЭС готова выполнить все запросы Объединенной энергосистемы Сибири и потребителей Красноярского края», - сказал генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Старт работе форума дала фотовыставка «Объединяя энергию»*, приуроченная к 15-летию РусГидро. В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие министр промышленности, энергетики и ЖКХ Евгений Афанасьев и директор Новосибирской ГЭС, член экспертного жюри Всероссийского конкурса «Объединяя энергию» Святослав Полторанин. Гостям и участникам форума представлено более 200 фотографий. Экспозиция показывает масштаб, значимость и красоту энергетической отрасли, рассказывает о труде людей и уникальности регионов присутствия крупнейшей по установленной мощности энергокомпании России.

В программу работы Х Сибирского энергетического форума включены 15 дискуссионных площадок и круглых столов, на которых представители компаний и экспертам из органов власти обсудят изменения в законодательстве о топливно-энергетическом комплексе, перспективы развития энергосистемы Енисейской Сибири, повышение эффективности генерирующих мощностей и проблемы модернизации профессионального образования. В рамках форума работают XXVII специализированная выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», Х выставка «Нефть. Газ. Химия» и выставка «Металлообработка и сварка» - известные производители из 20 регионов России представят свои новинки.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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