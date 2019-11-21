Дайджест Енисейск: рождественские каникулы, купеческие усадьбы и экскурсии

Енисейск – город с особой атмосферой. Он пропитан духом сибирского купечества, легендами «золотой лихорадки» и историями отважных покорителей сибирской земли. Город, где православные монастыри и храмы соседствуют со старинными купеческими особняками. Славен Енисейск и деревянным кружевом оконных наличников.

Сегодня в Енисейске насчитывается более ста памятников истории, культуры, архитектуры. Многие из них были отреставрированы к 400-летнему юбилею города.

Что интересного на рождественские каникулы?

Особенно привлекательными для гостей и жителей города в дни новогодних и рождественских каникул в Енисейске становятся новогодние «ёлки».

Театрализованные представления, ожившие сказочные герои, соревнования, гуляния и игры в народных традициях.

Главная городская ёлка Енисейска ждет гостей на детском стадионе (ул. Ленина). Рядом с главной новогодней красавицей ежегодно вырастает ледово-снежный городок. За его изготовление отвечают местные художники. В этом году открытие центральной ёлки запланировано на 28 декабря на 17:00.

Если планируете зимнее путешествие в Енисейск, возьмите с собой коньки − в городе зальют ледовые катки и хоккейные площадки.

Что посмотреть:

►Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова – один из старейших музеев в Сибири. В Енисейском краеведческом музее хранится уникальная коллекция предметов быта коренных жителей Севера — народности кето, собранная более 100 лет назад. В этой экспозиции представлены деревянные идолы кетов, атрибуты шамана, трехметровый чум из бересты, одноместная лодка-берестянка, плетеные корзинки из корневища черемухи, а также кетские луки, которые считались лучшими на Севере.

► Улица Ленина − все главные исторические постройки в центре Енисейска расположились вдоль этой центральной улицы. Здесь и дома купцов Дементьева, Бородкина, Кытманова, Тонконоговых, и читальня Баландина, и торговая усадьба Замараева, и церковь Иверской Богоматери.

► Музей «Фотоизба» − в доме-музее энтузиаста Петра Дроздова живет память о нескольких веках жизни старинного сибирского города. В фотоизбе бережно собраны мебель, книги и фотографии, домовая утварь, коллекция вышивки и даже кофемолка компании «Пежо», которой уже более 200 лет.

►Набережная – благоустроенная к празднованию 400-летия длинная береговая линия, откуда открывается великолепный вид на долину реки Енисей, служит точкой притяжения жителей и туристов.

► Музей «Рубанков» − является одним из самых молодых частных музеев Енисейска. Он был создан по личной инициативе жителя города Виталия Ислентьева, который с 2008 года приобретает и собственноручно реставрирует рубанки из разных городов России и зарубежья. Именно здесь хранится самый старый английский рубанок XVIII века. Уникальная коллекция музея попала в Книгу рекордов Гиннеса.

► Воеводский дом − на одной из улиц города стоит неприветливое, даже суровое здание. Белые стены и маленькие окна – это на самом деле архитектурный памятник, сохранившийся на удивление в хорошем состоянии. Это редкое для Сибирских мест административное здание эпохи императора Петра I.

Монастыри и храмы Енисейска

Туристы называют Енисейск церковным городом, и не зря: на 18,9 тысяч человек здесь довольно много соборов и монастырей.

► Спасо-Преображенский мужской монастырь − один из самых старых монастырей на территории Красноярского края – первое упоминание о нем датируется 1642 годом. Спасский монастырь − один из наиболее живописных в сибирском зодчестве архитектурных ансамблей, благодаря своему возвышенному положению он отчетливо господствует, видимый отовсюду, в плоской панораме Енисейска.

► Успенский собор − старейший храм Енисейской епархии Русской православной церкви и интересное религиозное сооружение в стиле сибирского барокко. В соборе сохранены старый интерьер и иконостасы.

► Церковь на Монастырском озере – здесь совершаются молебны и таинства крещения. По легенде, название Монастырскому озеру дали братья-иноки, которые пришли на озеро и увидели в нем очертания монастыря. Озеро возле храма признано природным памятником. Примечательно, что в этом озере водится золотой карась, а вода из-за большого количества железа имеет красноватый оттенок.

Как добраться до Енисейска?

Из Красноярска до Енисейска можно добраться на автобусе, либо на машине по краевой автодороге P409 (Енисейский тракт). Дорога займет примерно 5 часов.

Где остановиться?

Забронировать проживание можно в исторических зданиях в центре города.

►Гостиница «Горница»

г. Енисейск, ул. Ленина, 125

Аутентичное, уютное, домашнее место, где вам посчастливится отдыхать на деревянной мебели, созданной руками енисейских мастеров.

►Гостиница «Енисейская»

г. Енисейск, ул. Худзинского, 6/Ленина,133

Бывший купеческий особняк с неповторимой архитектурой XVIII века и старинным интерьером. Расположен в шаговой доступности от дебаркадера и автовокзала.

►Гостиница «Домино»

г. Енисейск, ул. Петровского 2/1

Отвечает требованиям цена/качество. Номера оформлены в бело-черных тонах.

Отдых за городом: барбекю, баня, рыбалка, экскурсионная программа

►Гостиница «Созвездие медведицы»

г. Лесосибирск, ул. Магистральная, 55

(43 км от Енисейска, время в пути ~ 50 мин.)

Современная гостиница с комфортными номерами. На территории расположены беседки и зона барбекю. Собственная парковка.

►База отдыха «Рыбная заимка»

Енисейский р-н, д. Усть-Тунгуска, ул. Береговая, д.1

(74 км от Енисейска, время в пути ~ 1 час 12 минут)

Комфортные коттеджи с тематическими номерами, терраса с выходом на берег Енисея, русская баня на березовых дровах. Рыбалка на хариуса. Рыбный ресторан, где основой меню являются рыбные блюда по старинным сибирским рецептам. Организация экскурсий.

Где поесть?

►Кафе «Островок»

(по дороге в Енисейск, 191 км Енисейского тракта, с. Казачинское)

Блюда традиционной енисейской кухни: пельмени с олениной, суп из марала, строганина из печени сохатины, уха из сига.

►Кафе в гостинице «Домино»

г. Енисейск, ул. Петровского 2/1

Разнообразное меню: сибирские разносолы и традиционная русская кухня, европейские блюда.

►Пиццерия «Дон Леон»

г. Енисейск, ул. Кирова, 81

Русская кухня и пицца.