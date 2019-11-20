Александр Усс: «Социально ответственные предприятия получат господдержку»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил Ужурский район, где проверил работу нескольких социальных объектов - все они были построены или отремонтированы на деньги регионального бюджета и частного бизнеса.

Глава края подчеркнул, что стратегической задачей на сегодняшний день является улучшение качества жизни в населенных пунктах. К ее выполнению активно подключились градообразующие предприятия.

Так, в Ужурском районе одно из передовых хозяйств края - АО «Солгон» - участвует в ремонте и строительстве социальных объектов на условиях частно-государственного партнерства. Предприятие выделило 2,8 млн рублей на ремонт солгонской участковой больницы, которая обслуживает более двух тысяч пациентов из соседних деревень. Еще 6 млн рублей на эти цели выделил Красноярский край.

В рамках рабочей поездки губернатор осмотрел строящийся в селе дом для молодых специалистов. Сегодня к первоначальному двухэтажному 16-квартриному дому надстраивается третий этаж на шесть квартир. Работу планируют завершить в конце декабря.

«В этом году мы приняли решение несколько изменить направление государственной поддержки предприятий, чтобы деньги шли не только на производство, компенсацию затрат и повышение рентабельности, но и на то, что касается жизни людей», – отметил Александр Усс.

Губернатор призвал предприятия в других территориях края брать пример с «Солгона», использовавшего опыт взаимодействия муниципалитета и частного бизнеса.