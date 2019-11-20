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«Полюс» стал одним из лучших работодателей России

Главная Общество
Красноярск
11:58 20 Ноября 2019
металлургия, предприятие, рейтинг, работа
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Аналитики издания Forbes изучили кадровую политику крупнейших компаний и составили рейтинг лучших работодателей России. 

Так, в топ-3 по версии Forbes вошла крупнейшая золотодобывающая компания страны «Полюс». С итоговым результатом в 60,81 балла компания занимает почетное второе место, обогнав таких игроков рынка как «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ» и «Яндекс».

«Высокую позицию в рейтинге «Полюсу» обеспечило сочетание высоких зарплат с одним из самых полных социальных пакетов» , - отмечают авторы рейтинга. 

Предприятия золотодобывающей компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданских областях, а также в Республике Саха (Якутия). В прошлом году «Полюс» отметился высокими инвестициями в культурные, спортивные и социальные проекты в регионах присутствия. 

Отметим, что «Полюс» входит в десятку ведущих мировых золотодобывающих компаний с запасами 64 млн унций, из которых более половины находятся в Красноярском крае.

Фото: компания «Полюс»
По материалам компании «Полюс»

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