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Грипп пока не угрожает красноярцам

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Красноярск
11:50 20 Ноября 2019
общество, красноярск, заболевание
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 11 по 17 ноября в больницы с жалобами на простуду обратились 9,2 тысячи человек. 

«Заболеваемость ОРВИ составила 32,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 24,3 %. Чаще всего болели дети до шести лет», - пояснили в ведомстве. 

В Красноярске ситуация аналогичная - заболеваемость гриппом и ОРВИ не достигла эпидемического порога (ниже на 11,3%). За неделю простудой заразились 5,4 тысячи человек. 

Эксперты советуют красноярцам укреплять и закалять организм, чтобы избежать опасных вирусов. 

«Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице», - рекомендуют в Роспотребнадзоре. 

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