Грипп пока не угрожает красноярцам

В Красноярском крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 11 по 17 ноября в больницы с жалобами на простуду обратились 9,2 тысячи человек.

«Заболеваемость ОРВИ составила 32,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 24,3 %. Чаще всего болели дети до шести лет», - пояснили в ведомстве.

В Красноярске ситуация аналогичная - заболеваемость гриппом и ОРВИ не достигла эпидемического порога (ниже на 11,3%). За неделю простудой заразились 5,4 тысячи человек.

Эксперты советуют красноярцам укреплять и закалять организм, чтобы избежать опасных вирусов.