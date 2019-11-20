Грипп пока не угрожает красноярцам

В Красноярском крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в период с 11 по 17 ноября в больницы с жалобами на простуду обратились 9,2 тысячи человек.
«Заболеваемость ОРВИ составила 32,1 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 24,3 %. Чаще всего болели дети до шести лет», - пояснили в ведомстве.
В Красноярске ситуация аналогичная - заболеваемость гриппом и ОРВИ не достигла эпидемического порога (ниже на 11,3%). За неделю простудой заразились 5,4 тысячи человек.
Эксперты советуют красноярцам укреплять и закалять организм, чтобы избежать опасных вирусов.
«Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице», - рекомендуют в Роспотребнадзоре.