Комбайны Ростсельмаш обеспечили рекордный урожай в Красноярском крае. Итоги уборочной кампании подвели на «Агропромышленном форуме Сибири». Регион в 16-й раз стал лучшим по этому показателю в СФО и во всей восточной части России.

«В этом году средняя урожайность в крае составила 26,4 центнера с гектара. Намолочено свыше 2,4 млн тонн в бункерном весе. Тройка рекордсменов по этому показателю – ЗАО «Назаровское», АО «Солгон» и АО «Искра»», - рассказал министр сельского хозяйства Леонид Шорохов.

Большой стенд представила на выставке в рамках форума компания Ростсельмаш. Аграриям презентовали новый компактный зерноуборочный комбайн NOVA. Мощность этой агромашины – 180 лошадиных сил, пропускная способность − до 10 килограмм в секунду. Аграрии могли не только ознакомиться с его характеристиками в буклетах, но и посидеть за рулем и пообщаться со специалистами компании.

Отметим, что предприятия Красноярского края активно приобретают технику завода Ростсельмаш. Доля продукции этой компании в регионе составляет 90%. Этому способствует государственная программа РФ № 1432, которая обеспечивает субсидирования производителей сельскохозяйственной техники.

«Субсидия для регионов Сибири составляет 20 процентов. Такая помощь сельскому хозяйству весьма ощутима. Сэкономленные деньги аграрии могут направить на развитие своего бизнеса. Плюс ко всему техника Ростсельмаш отличается сбалансированной ценой и качеством», - отметил представитель компании.

Кстати, в рамках форума заслуженные награды получили те, кто и обеспечил рекордные показатели урожайности. Механизатор АО «Солгонское» Олег Власенко намолотил 29 838 цн зерна. Работает он на зерноуборочном комбайне VECTOR 410 компании Ростсельмаш.

«Приятно было получить награду - не только благодарности и грамоту, но денежный приз, а также часы. Свое участие в таких рекордах чувствую, но вот спасибо хочется сказать еще и погоде. Погода стояла отличная, поэтому и убрали хорошо», - рассказал он Sibnovosti.ru.

Добавим, официальный дилерский центр Ростсельмаш в крае - АО «Назаровоагроснаб». Компания не только продает технику, но ведет все сопровождение, в том числе обучает комбайнеров работе на новой машине. Здесь же устраняют в течение суток неполадки, доставляют до места все необходимые запчасти.

Фото: АО «Назаровоагроснаб»

По материалам АО «Назаровоагроснаб»