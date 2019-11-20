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Выплаты компенсаций дольщикам «Реставрации» начнут в декабре

Главная Общество
Красноярск
09:18 20 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Фонд защиты прав участников долевого строительства пообещал начать выплаты компенсаций дольщикам строительной компании «Реставрация» в декабре. Деньги получат полторы тысячи красноярцев, которые приобрели квартиры в 10 домах в Студгородке и Солнечном.

Наблюдательный совет Фонда решил, что достраивать многоэтажки нецелесообразно. В домах обнаружили множество дефектов. Например, в кладке несущих наружных и внутренних стен использовался кирпич низкого качества. Для завершения строительства объекты необходимо частично разобрать, что значительно увеличит стоимость работ.

«Было решено восстановить права дольщиков путем выплаты компенсаций. Общая сумма составит 2,8 млрд рублей, она сформирована за счет компенсационного фонда», – рассказал заместитель гендиректора фонда Алексей Ниденс.

Выплаты дольщикам начнутся с 10 декабря. Суммы компенсаций рассчитаны, исходя из рыночной стоимости квадратного метра – от 39 до 46 тысяч рублей. В правительстве заверили, что инвесторы в среднем получат на 14% больше уплаченной застройщику суммы, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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