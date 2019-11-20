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Жители села Тесь получили платежки за отопление с суммами более 100 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
08:55 20 Ноября 2019
красноярск, общество, платежка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае директор госпредприятия отстранен от должности за завышенные тарифы на тепло. Соответствующее решение принял губернатор региона 
Александр Усс.

Так, в населенном пункте Тесь Минусинского района 170 абонентов получили платежки за отопление с суммами более 100 тысяч рублей. Причиной такого роста тарифа стали приборы учета тепловой энергии, не соответствующие требованиями федерального законодательств – они были установлены в квартирах селян.

«При этом руководство «Центра развития коммунального комплекса» не предприняло своевременных мер по устранению ситуации, ставшей причиной резкого роста стоимости коммунальной услуги. И не провело разъяснительную работу среди жителей, в чьих домах были установлены приборы учета тепловой энергии, не соответствующие требованиями федерального законодательства, что и вызвало появление таких высоких сумм. Вместо этого людям просто направили документы с вызвавшими у них шок цифрами», - пояснили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевого правительства.

Предприятию поручено в платежках за ноябрь произвести перерасчет платы за отопление с апреля по октябрь 2019 года. Кроме того, правительство обязало организацию обеспечить установку приборов учета тепловой энергии, при необходимости предоставив жителям рассрочку.

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