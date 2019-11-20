«Лето в Сибири короткое»: красноярцам предлагают спроектировать дом мечты зимой

Проектирование — один из самых первых и важных шагов в незабываемом путешествии под названием «строительство своего дома». Компания «Основа» предлагает своим клиентам заранее продумать все детали и сделать все проектные работы зимой. С наступлением весны красноярцы смогут без препятствий приступить к строительству, а лето оставить для отделочных и чистовых работ.

«Разработка рабочего проекта — весьма творческий процесс. Некоторым заказчикам достаточно двух-трех недель для согласования оптимального решения по проекту. А в некоторых случаях предшествующий стройке проект разрабатывается месяцами. В любом случае позаботиться о проекте дома лучше заранее, чтобы учесть все детали и пожелания», — рассказали специалисты строительной компании «Основа».

Почему важно заказывать проект будущего дома у настоящих профессионалов:

• Специалисты займутся разработкой надежной конструкции, отвечающей всем необходимым техническим требованиям. Средний срок проектирования – один месяц.

• Проектировщики рассчитают необходимое количество материалов, чтобы клиент не тратил деньги впустую.

• Красноярцам сформируют бюджет на строительство будущего дома.

• В процессе проектирования у заказчиков есть уникальная возможность посетить уже построенные дома. Такая экскурсия позволит воочию рассмотреть варианты строительных материалов, а также проверить насколько тепло в доме, когда за окном мороз.

Уточнить все детали можно в офисе компании «Основа» или по телефону: 8 (391) 231–18–33.

Фото: строительная компания «Основа»

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