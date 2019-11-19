Красноярцам рассказали о правильном приеме витаминов

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать витамины и активные добавки, чтобы они приносили пользу организму.

Так, перед началом зимы горожане активно употребляют пробиотики, кислоты Омега-3, мультивитамины, кальций и магний.

«Время и обстоятельства использования биологически активных добавок могут иметь значение как с точки зрения их безопасности, так и эффективности. Определенные добавки также могут быть противопоказаны при отдельных состояниях здоровья или при приеме некоторых лекарственных средств», - рассказали специалисты.

Мультивитамины рекомендуют принимать утром и вечером, обязательно во время еды. Например, витамины группы В и витамин С при приеме натощак могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту.

Не все витамины и минеральные комплексы совместимы друг с другом. Жирорастворимый витамин К2 лучше принимать с пищей, содержащей некоторое количество жира, днем или вечером. Кальций можно употреблять в течение дня, а магний необходимо пить на ночь и не совмещать его прием с приемом пищи.

Цинк нельзя принимать вместе с кальцием или железом - они мешают друг другу усваиваться. Также эксперты советуют избегать совместного употребления кальция или витамина Е с железом.

«Магний и кальций лучше принимать одновременно. При регулярных занятиях спортом стоит рассмотреть возможность употребления кальция и магния в соотношении 1:2 во время еды перед тренировкой», - пояснили в Роспотребнадзоре.

Эксперты советуют при приеме витаминов и БАДов не пренебрегать консультациями врачей. Чем разнообразнее питание человека, тем меньше ему требуются биологические добавки, уверены в Роспотребнадзоре.