19 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцам рассказали о правильном приеме витаминов

Главная Общество
Красноярск
15:55 19 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Специалисты краевого управления Роспотребнадзора рассказали, как правильно принимать витамины и активные добавки, чтобы они приносили пользу организму. 

Так, перед началом зимы горожане активно употребляют пробиотики, кислоты Омега-3, мультивитамины, кальций и магний. 

 

«Время и обстоятельства использования биологически активных добавок могут иметь значение как с точки зрения их безопасности, так и эффективности. Определенные добавки также могут быть противопоказаны при отдельных состояниях здоровья или при приеме некоторых лекарственных средств», - рассказали специалисты. 

Мультивитамины рекомендуют принимать утром и вечером, обязательно во время еды. Например, витамины группы В и витамин С при приеме натощак могут вызвать болезненные ощущения в желудке или тошноту. 

Не все витамины и минеральные комплексы совместимы друг с другом. Жирорастворимый витамин К2 лучше принимать с пищей, содержащей некоторое количество жира, днем или вечером. Кальций можно употреблять в течение дня, а магний необходимо пить на ночь и не совмещать его прием с приемом пищи.

Цинк нельзя принимать вместе с кальцием или железом - они мешают друг другу усваиваться. Также эксперты советуют избегать совместного употребления кальция или витамина Е с железом. 

«Магний и кальций лучше принимать одновременно. При регулярных занятиях спортом стоит рассмотреть возможность употребления кальция и магния в соотношении 1:2 во время еды перед тренировкой», - пояснили в Роспотребнадзоре. 

Эксперты советуют при приеме витаминов и БАДов не пренебрегать консультациями врачей. Чем разнообразнее питание человека, тем меньше ему требуются биологические добавки, уверены в Роспотребнадзоре. 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс проектов Территория РУСАЛа

РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс проектов Территория РУСАЛа

19 Ноября 2019 г.
Конкурс приурочен к 20-летию Компании и 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа»
Новости Красноярска: Красноярских педагогов научат вести блоги и проверять задания школьников за секунду

Красноярских педагогов научат вести блоги и проверять задания школьников за секунду

19 Ноября 2019 г.
Всех желающих ждут на гавайской вечеринке
Новости Красноярска: Со строителей требуют неустойку за недостроенный вовремя объект Универсиады-2019

Со строителей требуют неустойку за недостроенный вовремя объект Универсиады-2019

19 Ноября 2019 г.
Речь о новом корпусе краевой больницы
Новости Красноярска: Отопительный сезон в Канске под угрозой срыва

Отопительный сезон в Канске под угрозой срыва

19 Ноября 2019 г.
Компания, отвечающая за теплоснабжение, находится в предбанкротном состоянии
Новости Красноярска: Красноярский край стал лидером в России по числу заповедников

Красноярский край стал лидером в России по числу заповедников

19 Ноября 2019 г.
В регионе их 11
Новости Красноярска: Многодетные родители из Красноярска стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2019»

Многодетные родители из Красноярска стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2019»

19 Ноября 2019 г.
Алена и Вадим Барсуковы воспитывают семерых детей
Новости компаний
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

18 Ноября 2019 г.
Доходы в 2019 году увеличились почти во всех отраслях
Новости Красноярска: Красноярец признался в убийстве пропавшей без вести девушки

Красноярец признался в убийстве пропавшей без вести девушки

19 Ноября 2019 г.
Мужчина поругался с потерпевшей и нанес ей смертельные удары
Новости Красноярска: Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

14 Ноября 2019 г.
Учитель записывает видео для детей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19