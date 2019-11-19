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РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс проектов Территория РУСАЛа

Главная Общество
Красноярск
14:51 19 Ноября 2019
предприятие, проект, конкурс
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РУСАЛ объявляет о начале приема заявок на участие в десятом юбилейном конкурсе проектов «Территория РУСАЛа», общий фонд которого составляет полмиллиарда рублей.

Конкурс приурочен к 20-летию Компании и 10-летию социальной программы «Территория РУСАЛа», отмечаемых в 2020 году, и направлен на поддержку лучших проектов развития общественных пространств и социально-культурной среды. Принять в нём участие могут органы местного самоуправления (администрации) муниципальных образований. География конкурса охватывает 11 муниципалитетов России: Ачинск, Братск, Волгоград, Кандалакша, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Саяногорск, Североуральск, Тайшет и Шелехов и поселок Таёжный Красноярского края. В каждом городе поддержка инициатив победителей составит до 50 млн рублей.

РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс проектов Территория РУСАЛа

Заявки принимаются до 20 декабря 2019 года на электронной платформе http://grants.fcsp.ru/. Следующий этап – оценка, экспертиза и электронное голосование за лучший проект в каждом городе – продлится до 10 января 2020 года. Победители конкурса будут объявлены до конца января 2020 года.

Проекты, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на создание комфортной городской среды и инфраструктуры для проведения масштабных городских мероприятий в сфере культуры, туризма и досуга горожан, а также предлагать оригинальные решения благоустройства территорий и создания социокультурных объектов, вовлекать жителей городов в их развитие и обустройство.

РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс проектов Территория РУСАЛа

Компания поддержит создание значимых для жителей городов-участников проектов с нуля: от разработки концепции в 2020 году до их воплощения в городах в 2021-2022 году.

«Цель программы «Территория РУСАЛа» - развитие комфортной, интересной и дружелюбной среды в городах присутствия Компании. За 10 лет её реализации в российских регионах было создано и восстановлено более 250 различных объектов социальной инфраструктуры. Конкурс в новом формате открывает возможности для воплощения более масштабных проектов и позитивных изменений на благо жителей городов-участников программы», - отметил Рустам Закиев, директор департамента коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

РУСАЛ объявил о начале приема заявок на конкурс проектов Территория РУСАЛа

Фото: АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
По материалам АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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