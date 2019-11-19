Красноярских педагогов научат вести блоги и проверять задания школьников за секунду

Для красноярских педагогов решили устроить гавайскую вечеринку. Цель мероприятия - в непринужденной обстановке рассказать учителям о новых практиках и профессиональных возможностях. Фестиваль Geek Teachers Fest пройдет в Красноярске 23 ноября, приглашаются все желающие.

Темой мероприятия станут гавайские мотивы, рассказали в мэрии. Всех педагогов ждут в тематических костюмах, но это условие не является обязательным.Организаторы приготовили для гостей мастер-классы, зоны микрообучения и нетворкинг.

«Основными вопросами фестиваля станут: IT в образовании, лайфстайл и здоровье, социальные медиа, игрофикация уроков и проектная деятельность», - презентовали организаторы бесплатное мероприятие.

В частности, педагогов научат вести учительские блоги, правильно презентовать материал, а также экономить время при проверках тестов с помощью полезных приложений.