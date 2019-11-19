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Красноярских педагогов научат вести блоги и проверять задания школьников за секунду

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Красноярск
14:50 19 Ноября 2019
красноярск, общество, школа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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Для красноярских педагогов решили устроить гавайскую вечеринку. Цель мероприятия - в непринужденной обстановке рассказать учителям о новых практиках и профессиональных возможностях. Фестиваль Geek Teachers Fest пройдет в Красноярске 23 ноября, приглашаются все желающие. 

Темой мероприятия станут гавайские мотивы, рассказали в мэрии. Всех педагогов ждут в тематических костюмах, но это условие не является обязательным.Организаторы приготовили для гостей мастер-классы, зоны микрообучения и нетворкинг. 

«Основными вопросами фестиваля станут: IT в образовании, лайфстайл и здоровье, социальные медиа, игрофикация уроков и проектная деятельность», - презентовали организаторы бесплатное мероприятие. 

В частности, педагогов научат вести учительские блоги, правильно презентовать материал, а также экономить время при проверках тестов с помощью полезных приложений. 

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