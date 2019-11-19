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Со строителей требуют неустойку за недостроенный вовремя объект Универсиады-2019

Главная Общество
Красноярск
13:51 19 Ноября 2019
общество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В краевой арбитраж поступил иск от казенного учреждения «Управление капитального строительства». Ответчиком по делу стала красноярская строительная компания «Сибиряк». 

Истец требует оплатить неустойку в размере 8,9 млн рублей за просрочки по контракту. Подрядчик не завершил вовремя реконструкцию корпуса краевой клинической больницы. 

«Поскольку фактически работы на объекте выполнены 26.09.2019, а не 01.09.2019, подрядчику выставлена сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств. В связи с тем, что на претензию учреждения об уплате неустойки общество не ответило, оплата суммы неустойки не произведена, истец обратился в суд», - рассказали в пресс-службе высшей инстанции. 

Пока заявление истца оставлено без движения - управлению капстроительства необходимо до 11 декабря 2019 года предоставить в суд необходимые для рассмотрения документы. 

Напомним, корпус краевой клинической больницы должны были сдать в конце 2018 года, к прошедшей Универсиаде, однако сроки сильно сдвинулись. Медицинский комплекс обещают ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Задержка связана с длительными конкурсными процедурами.

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