Отопительный сезон в Канске под угрозой срыва

Жители зарельсовой части Канска рискуют остаться без отопления из-за перебоев с поставкой угля на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис». Сейчас ситуация с формированием необходимого запаса топлива остается напряженной. В котельной есть около 60 тонн угля, ежедневно машины поставляют топливо на предприятие, но доставка в любой момент может прекратиться, сообщили в краевом правительстве.

Министр промышленности, энергетики и ЖХК Евгений Афанасьев провел сегодня, 19 ноября, экстренное совещание. На нем присутствовали представители различных надзорных ведомств и директор ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» Андрей Таскин.

По словам собственника, перебои с поставкой угля напрямую связаны с отсутствием денег в компании. У предприятия большие долги перед налоговой, банками и поставщиками топлива.

«У компании имеется большая дебиторская задолженность, но ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» не предпринимает усилий по взысканию этих долгов», - заявили в министерстве.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что 12 ноября в Канске две тысячи семей в 15-градусный мороз остались без отопления. Под отключение также попали два детских сада и школа. Подача тепла была восстановлена, но ситуация до сих пор остается напряженной.

«Сложившаяся ситуация не выдерживает никакой критики. Запас топлива на грани суточной нормы. Впереди нас ждет значительное снижение температуры, и необходимо сделать все, чтобы не заморозить людей. В этой ситуации есть вопросы к действиям администрации Канска, которая отвечает за стабильное теплоснабжение города. Есть вопросы к работе дежурно-диспетчерской службы, предоставлявшей нам данные с завышенными запасами топлива на котельной. И к собственникам котельной, которые сделали жителей города заложниками своих безответственных действий», - прокомментировал министр Евгений Афанасьев.

Проверку предприятия проведет прокуратура. В правительстве распорядились не допустить чрезвычайной ситуации в Канске.