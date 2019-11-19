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Отопительный сезон в Канске под угрозой срыва

Главная Общество
Красноярск
12:52 19 Ноября 2019
общество, канск, теплоснабжение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители зарельсовой части Канска рискуют остаться без отопления из-за перебоев с поставкой угля на предприятии «Тепло-Сбыт-Сервис». Сейчас ситуация с формированием необходимого запаса топлива остается напряженной. В котельной есть около 60 тонн угля, ежедневно машины поставляют топливо на предприятие, но доставка в любой момент может прекратиться, сообщили в краевом правительстве. 

Министр промышленности, энергетики и ЖХК Евгений Афанасьев провел сегодня, 19 ноября, экстренное совещание. На нем присутствовали представители различных надзорных ведомств и директор ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» Андрей Таскин. 

По словам собственника, перебои с поставкой угля напрямую связаны с отсутствием денег в компании. У предприятия большие долги перед налоговой, банками и поставщиками топлива. 

«У компании имеется большая дебиторская задолженность, но ООО «Тепло-Сбыт-Сервис» не предпринимает усилий по взысканию этих долгов», - заявили в министерстве. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что 12 ноября в Канске две тысячи семей в 15-градусный мороз остались без отопления. Под отключение также попали два детских сада и школа. Подача тепла была восстановлена, но ситуация до сих пор остается напряженной. 

«Сложившаяся ситуация не выдерживает никакой критики. Запас топлива на грани суточной нормы. Впереди нас ждет значительное снижение температуры, и необходимо сделать все, чтобы не заморозить людей. В этой ситуации есть вопросы к действиям администрации Канска, которая отвечает за стабильное теплоснабжение города. Есть вопросы к работе дежурно-диспетчерской службы, предоставлявшей нам данные с завышенными запасами топлива на котельной. И к собственникам котельной, которые сделали жителей города заложниками своих безответственных действий», - прокомментировал министр Евгений Афанасьев.

Проверку предприятия проведет прокуратура. В правительстве распорядились не допустить чрезвычайной ситуации в Канске. 

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