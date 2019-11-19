Красноярский край стал лидером в России по числу заповедников

Красноярский край стал лидером среди других регионов России по числу заповедников. В управлении Росреестра насчитали 11 особо охраняемых территорий.

Так, в крае расположены три государственных заказника - Елогуйский, Пуринский и Североземельский. Также эксперты насчитали семь заповедников - Большой Арктический, Путоранский, Саяно-Шушенский, Таймырский, Тунгусский, Центрально-Сибирский и Столбы. В Шушенском районе края находится национальный парк.

Кроме того, на территории региона насчитывается более 90 природных объектов краевого значения. Среди них «Музей вечной мерзлоты», пещеры, заказники регионального и местного значения, озера.

«В ЕГРН внесены сведения о границах 48 таких охраняемых территорий краевого значения. Наличие таких сведений крайне важно для сохранения природного достояния края и России в целом, это позволит сохранить природные объекты от вырубки, самовольного строительства, нерационального использования», - рассказали в Росреестре.

Напомним, два года назад документы о переводе красноярских «Столбов» в категорию нацпарков были переданы в Госдуму. Изменение статуса необходимо, так как территорию «Столбов» посещают 250 тысяч туристов ежегодно — это запрещено законом. В заповедниках допускается только ограниченное количество познавательных туров по строго установленным маршрутам. Среди других причин — на «Столбах» установлено зонирование, а также ведется работа по развитию физической культуры и спорта, что не соответствует российской заповедной концепции.