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Красноярский край стал лидером в России по числу заповедников

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Красноярск
11:15 19 Ноября 2019
общество, природа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский край стал лидером среди других регионов России по числу заповедников. В управлении Росреестра насчитали 11 особо охраняемых территорий. 

Так, в крае расположены три государственных заказника - Елогуйский, Пуринский и Североземельский. Также эксперты насчитали семь заповедников - Большой Арктический, Путоранский, Саяно-Шушенский, Таймырский, Тунгусский, Центрально-Сибирский и Столбы. В Шушенском районе края находится национальный парк. 

Кроме того, на территории региона насчитывается более 90 природных объектов краевого значения. Среди них «Музей вечной мерзлоты», пещеры, заказники регионального и местного значения, озера.

«В ЕГРН внесены сведения о границах 48 таких охраняемых территорий краевого значения. Наличие таких сведений крайне важно для сохранения природного достояния края и России в целом, это позволит сохранить природные объекты от вырубки, самовольного строительства, нерационального использования», - рассказали в Росреестре. 

Напомним, два года назад документы о переводе красноярских «Столбов» в категорию нацпарков были переданы в Госдуму. Изменение статуса необходимо, так как территорию «Столбов» посещают 250 тысяч туристов ежегодно — это запрещено законом. В заповедниках допускается только ограниченное количество познавательных туров по строго установленным маршрутам. Среди других причин — на «Столбах» установлено зонирование, а также ведется работа по развитию физической культуры и спорта, что не соответствует российской заповедной концепции.

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