Многодетные родители из Красноярска стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2019»

Красноярцы Алена и Вадим Барсуковы стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2019». Им присуждена победа в номинации «Многодетная семья». Алена и Вадим воспитывают семерых детей и скоро ожидают прибавление, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Несмотря на то, что все дети требуют большого внимания и заботы, родители находят время на волонтерскую деятельность и занятия с ребятами из неблагополучных семей, а также с детьми, которые остались без попечения родителей», - отметили в пресс-службе министерства социальной политики Красноярского края.

В финале конкурса участвовали 353 семьи из разных регионов России. Победителями в нескольких номинациях стали 85 конкурсантов. Истории каждой семьи войдут в почетную книгу-летопись «Семья года. Россия-2019».

Отметим, что всероссийский конкурс проводится четвертый год подряд.