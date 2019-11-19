В Красноярске закроют проезды в районе Театральной площади

В администрации Красноярска анонсировали изменение схемы движения в районе Театральной площади. Для организации предновогодних праздничных мероприятий с 1 декабря закроют проезд по ул. Бограда на участке от здания № 21 до ул. Перенсона. Это ограничение будет действовать до 20 января, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru

Кроме того, с 15 декабря автомобильное движение запретят по проезду от ул. Перенсона до гостиницы «Красноярск». Эти изменения также продлятся до 20 января.

Для водителей будут выставлены временные дорожные знаки. Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности при проведении массовых мероприятий, пояснили в пресс-службе мэрии.