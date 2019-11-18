Красноярцы смогут бесплатно звонить на сотовые с таксофонов

В Красноярском крае перестали брать плату за звонки с таксофонов на мобильные номера всех российских операторов связи. Это значит, что горожане смогут звонить на сотовые по всей стране бесплатно. Для этого необходимо воспользоваться одним из 1778 таксофонов, установленных в регионе. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Как пояснил министр цифрового развития Николай Распопин, отмена платы за звонки - важный шаг к доступности услуг связи в Красноярском крае. Регион принимает активное участие в реализации федеральной программы по устранению цифрового неравенства.

«Из-за некоторых климатических и географических особенностей нашего края на сегодняшний день сотовая связь пока еще отсутствует в более чем 300 населенных пунктах края. Для жителей этих территорий таксофоны выполняют социальную функцию. С них можно позвонить не только по личным делам, но также записаться на прием к врачу, вызвать экстренные службы при необходимости», – отметил министр.

Полный список устройство с адресами опубликован на сайте федерального агентства связи.

Напомним, ранее жителям Красноярского края разрешили бесплатно звонить с таксофонов на любые стационарные номера в России.

Фото kp.ru