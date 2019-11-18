Дороги в Красноярске будут ремонтировать в морозы

В Красноярске загруженные участки дорог, которые требуют срочного ремонта, будут восстанавливать зимой. Для этого дорожники освоили новую технологию «литого асфальта», рассказали в мэрии.

Отрицательные температуры не повлияют на качество покрытия, уверяют специалисты. Тем более, что ремонт с применением такого метода является временной мерой.

«Главная задача ремонта – обеспечить безопасное движение хотя бы до наступления температур, позволяющих проводить ремонт по традиционной технологии», - пояснили в городской администрации.

Так, подрядчик МП «САПТ» сегодня, 18 ноября, начал заделывать ямы и выбоины на Коммунальном мосту. Это облегчит ситуацию на эстакаде до весны. Дорожники приготовили горячую смесь «литого асфальта», состоящую из твердого битума, минерального порошка и песка. Ямы сначала очищают от мусора, а затем делают заплатки. Ездить по магистрали можно через час после заливки. Гарантийный срок работ - два года.

В городской администрации отмечают, что применение такой технологии обходится недешево. Как правило, литой асфальт дороже обычного на 30%. В Красноярске технологию будут использовать в крайних случаях - если состояние проезжей части серьезно влияет на безопасность дорожного движения и заторовую ситуацию. В других случаях городские службы будут обходиться традиционными методами - подсыпать ямы, ограждать опасные участки и устанавливать максимальный скоростной режим.