Красноярцы смогут «укротить» металл

С 20 по 22 ноября в Красноярске пройдет XIV специализированная выставка «Металлообработка и сварка». Три дня в МВДЦ «Сибирь» будут демонстрировать работу высокотехнологичного металлорежущего и сварочного оборудования. Участие в выставке принимают более 60 компаний из Германии, Китая, и разных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Омск, Новосибирск, а также Красноярск. Организаторы уже опубликовали программу мероприятия.

Свое оборудование представят ведущие и старейшие предприятия отрасли. Красноярцы смогут посмотреть на металлорежущие инструменты и сварочные аппараты, а также оценить клинковое оружие и посуду. Уникальной площадку делает возможность показать станки в действии: посетители увидят крупногабаритные металлорежущие и лазерные станки, а также сварочное оборудование в процессе работы.

На выставке оборудуют специальный сварочный пост, где гости смогут попробовать «укротить» металл и задать вопросы специалистам.

В выставочных павильонах будут представлены станки плазменной резки с ЧПУ, аппараты Hypertherm (Гипертерм), сварочное оборудование SMP Technik, Kemppi. Оборудование подходит как для профессионального использования, так и для домашних работ.

Впервые будет представлен промышленный сварочный робот FANUC (Япония), на котором продемонстрируют плазменную резку металлической трубы и практически ювелирную работу по вырезанию кружев из металла.

Привезут в Красноярске и новинку 2019 года – большой промышленный станок для лазерной резки металла из Китая INTELAZER. Это высокотехнологичная установка открытого типа с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ для резки листовых металлов.

Фото: организаторы выставки