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«И кто здесь самый быстрый?»: поздравляем, у вас 4G

Главная Общество
Красноярск
18:58 18 Ноября 2019
интернет, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Мобильный телефон без интернета как наполовину наполненный стакан, как детская книжка без картинок или черно-белый телевизор в 21 веке. На этом с лирикой, пожалуй, закончим. Даже самый дорогой гаджет без возможности выйти в Сеть – это просто сенсорная игрушка для звонков и СМС. Скучно и банально. Никакого просмотра ленты в Instagram с утра (мы знаем, что именно с этого начинается ваш день), никаких новостей на любимом портале и прямых трансляций спортивных игр, никакого общения в Сети. Даже такси в один клик не заказать. Все это больше похоже на очередной сценарий для хоррор-книги Стивена Кинга, чем на современные реалии. Корреспондент Sibnovosti.ru решил разобраться, кто создает для абонентов  мобильный интернет, как он попадает в гаджеты и сможет ли он когда-нибудь закончиться.

P.S. Статья будет полезной и для тех, кто не познал всей радости от 4G. Подробно расскажем, как подключить быстрый интернет у себя на мобильном.

«И кто здесь самый быстрый?»: поздравляем, у вас 4G

Базовые станции работают, абоненты отдыхают

Еще несколько лет назад интернет на гаджетах (и не только) был непозволительной роскошью. Страницы в браузере грузились долго, а баланс опустошался моментально. Сегодня мы смотрим часовые видео, загружаем сериалы и Stories в социальных сетях, ведем переписку с другом из далекой страны. И все это благодаря круглосуточной работе «невидимых» базовых станций. Они соединяются со смартфонами с помощью радиосигнала, которому не мешают ни толстые стены домов, ни многометровая высота.

Мы выяснили, что оператор связи Tele2 каждый год запускает тысячи таких станций – их покрытие настолько широкое, что хватит всем желающим. Уловили мысль? Связь и интернет есть там, где стоят вышки операторов. Дальше дело за техническими специалистами – эти люди постоянно отслеживают показатели, которые позволяют оценить нагрузку на сеть.

Представьте, что в Красноярске уже открылся аквапарк – накатавшись на крутых горках, посетители возьмут в руки телефоны и начнут выкладывать фото и видео в соцсети. Трафик сильно возрастет. Это знак, что пора увеличивать емкость сети и запускать рядом новую базовую станцию. Интернет в этом месте буквально «взлетит», а абоненты смогут запостить хоть тысячу радостных снимков.

«И кто здесь самый быстрый?»: поздравляем, у вас 4G

«А что будет, если большое количество пользователей одновременно зайдет  в интернет из одного места?».

Так бывает, когда сотни людей достают телефоны во время  «звездных» концертов или футбольных матчей. Ведь каждому хочется рассказать подписчикам о крутом событии. Оператор Tele2 увеличивает пропускную способность сети с помощью MIMO (Multiple Input Multiple Output). Это современная технология беспроводной передачи данных, которая и дает абонентам высокоскоростной интернет 4G/LTE.

«Если базовая станция выйдет из строя, мы останемся без интернета?».

Волноваться не стоит - абоненты Tele2 даже в таком случае всегда будут онлайн – на помощь придут соседние станции, которые всегда «приглядывают» за смартфонами интернет-пользователей. 

«И кто здесь самый быстрый?»: поздравляем, у вас 4G

Качество на 5+

Теперь поговорим о качестве. Перед покупкой нового автомобиля водители чаще всего записываются на тест-драйв. Они проверяют, насколько хороша машина в управлении, как быстро разгоняется и набирает скорость. Этот же процесс происходит с мобильным интернетом. Нет, абонентам не предлагают самостоятельно тестировать работу базовых станций и делать замеры скорости – все это уже выполнено за них. Прежде чем открыть пользователям доступ мир интернета, сотрудники Tele2 проводят драйв-тесты. Специалисты объезжают территорию около базовых станций, проверяют скорость и качество покрытия. Только после этого они «открывают шлюзы» интернета для своих клиентов.

Так вот ты какой – 4G

Процесс создания мобильного интернета напоминает приятный ужин в ресторане. Посетителю нужно выбрать аппетитное блюдо из меню и сделать заказ. Задача шеф-повара – приготовить его так, чтобы клиент был в восторге и порекомендовал это заведение всем своим знакомым. Также происходит и у Tele2. Абонент выбирает удобный тарифный план, а оператор на своей «кухне» готовит качественный продукт.

Стоит отметить, что «шеф-повара» из технических специалистов Tele2 получились отменные - с начала года оператор запустил более 70 базовых станций 4G в удаленных поселках и городах Красноярского края. До конца года он планирует построить и ввести в эксплуатацию еще более 300 объектов, поддерживающих технологию 4G. Так что теперь смотреть фильмы на смартфоне и переписываться с друзьями в Сети могут не только жители крупных мегаполисов.

Не все в руках операторов

Скорость мобильного интернета зависит не только от зоны покрытия оператора. Даже в радиусе действия 4G-сети не все абоненты могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Sibnovosti.ru расскажут, что нужно сделать, чтобы 4G заработал на полную мощность.

«Утюги» не ловят интернет

Оператор и рад бы дать пользователям самый высокоскоростной интернет, но далеко не все гаджеты способны это выдержать. Не нужно быть гениальным инженером или углубляться в технологические дебри, чтобы понять очевидное – телефоны с кнопками или десятилетние потёртые сенсорные гаджеты не примут частоты сетей четвертого поколения. Придется попрощаться со старым «другом» и приобрести более современную модель.

«И кто здесь самый быстрый?»: поздравляем, у вас 4G

А может дело в SIM-карте?

Слишком старые SIM-карты (а некоторые абоненты не меняют их по десять лет) просто не дадут интернету работать на высоких скоростях. Абоненты Tele2 могут набрать команду *156# - оператор отправит SMS с ответом, поддерживает ли эта «симка» 4G. Если нет, то SIM-карту стоит заменить. Это бесплатно сделают в любом из офисов связи -  с собой обязательно нужно взять паспорт. Номер, тариф и баланс останутся прежними.

«И кто здесь самый быстрый?»: поздравляем, у вас 4G

Активируем 4G на телефоне

Итак, если первые два пункта проверены, но значок LTE на смартфоне так и не появился, то стоит вручную настроить интернет. Как правило, устройства самостоятельно подключаются к сетям высокого стандарта – «статус интернета» можно посмотреть в «Настройках» гаджета. Для этого необходимо зайти в пункт «Сотовые данные», а затем в «Параметры данных». Напротив значка «Голос и данные» нужно поставить галочку LTE (а не 3G или 2G). Если вдруг скорость упадет, то телефон сам выберет более низкие параметры интернета, а затем вернет все обратно. Такое иногда случается, например, при поездках за город. 

У пользователей, чьи смартфоны поддерживают систему Android, инструкция будет немного отличаться. В «Настройках» нужно выбрать пункт «Беспроводные сети», затем появится окно «Мобильная сеть». Нажимаем и переходим в раздел «Предпочтительный режим сети». Дело остается за малым – активировать вариант 4G.

Скорость не делится пополам

Мобильный интернет все еще не так быстр, как этого бы хотелось? Возможно, причины снова кроются в смартфоне – «виновником» низкой скорости может быть гаджет с двумя SIM-картами. Вот тут придется разобраться, какой «пластик» все-таки отвечает за интернет. Со звонками и СМС все просто – большинство смартфонов спрашивают своих пользователей, с какой «симки» нужно выполнить операцию. С мобильным интернетом все сложнее. Гаджет просто подключается к Сети, используя автоматические настройки. Не исключено, что SIM-карта вообще не предназначена для высокоскоростного интернета. Чтобы поставить «симки» на свои места, нужно обратиться к инструкции смартфона и переставить «пластик» в правильный слот.

Поздравляем, у вас 4G

Чтобы мобильный интернет был не только скоростным, но и выгодным, операторы разрабатывают тарифы – в одном пакете больше звонков, в другом – СМС и Гб. Tele2, например, доверил эту задачу искусственному интеллекту. На тарифе «Мой онлайн+» робот изучает потребности абонента и создает идеальный пакет. Для любителей поболтать с близкими он добавит минуты, а для молчаливых фанатов сериалов – дополнительные гигабайты интернета. Соцсети, мессенджеры и стриминговые сервисы (Youtube, Tele2 TV) у оператора вообще бесплатные.

А недавно для абонентов Tele2 стала доступна настоящая биржа. Только торгуют на ней не нефтью или драгоценными металлами, а гигабайтами или минутами. Принцип работы сервиса простой  - клиент выставляет лот или ищет выгодное для себя предложение. Затем продает или покупает нужные опции. Деньги автоматически поступают на счет – их можно потратить на абонентскую плату. Биржу уже оценили миллионы абонентов, а вы?

Текст: Юлия Тоцкая

Фото: Depositphotos, pixabay.com, МИА «Россия сегодня»

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