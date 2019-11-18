Дорожники «отбелили» реагентом улицу в Красноярске

Житель Красноярска заснял на камеру, как спецмашина обрабатывает улицу города противогололедным реагентом «Бионорд». Автомобиль, судя по кадрам, вышел из строя и буквально засыпал улицу веществом - дорога моментально стала белой.

В мэрии Красноярска объяснили, что в спецмашине произошел сбой механизмов.

«Водитель сразу же остановил транспорт. Современная электроника в автомобиле выдала ошибку в передозировке «Бионорда» на данном участке. На место прибыла объездная бригада, которая собрала лишний реагент», - пояснили в администрации.

Также красноярцам рассказали, куда необходимо обращаться с замечаниями по поводу содержания дорог. Жалобы можно оставлять по телефону диспетчерской службы «005».

Напомним, в прошлом году красноярские депутаты обсудили использование противогололедного реагента «Бионорд». Некоторые народные избранники назвали препарат «опасным экспериментом над людьми».

Фото: кадр видеозаписи / vk.com/krasnoyarskrf