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Главный этнический фестиваль на Таймыре: «Большой Аргиш 2019»

Главная Общество
Красноярск
12:52 18 Ноября 2019
общество, праздник, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На прошедших выходных состоялся главный этнический фестиваль Красноярского края - «Большой Аргиш 2019». Праздник посвящен сохранению и продвижению культуры коренных и малочисленных народов Севера. Его отмечали в Дудинке и Норильске. 

Главная идея фестиваля 2019 года - национальные сказки и легенды долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. Для гостей праздника подготовили интересные локации - на площадях развернулись этностойбища и чумы, где местные рассказывали истории из жизни в заснеженной тундре. К празднику подготовились музей и театры северных территорий. 

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже. 

Фото: argish-fest.ru

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