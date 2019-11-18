Главный этнический фестиваль на Таймыре: «Большой Аргиш 2019»

На прошедших выходных состоялся главный этнический фестиваль Красноярского края - «Большой Аргиш 2019». Праздник посвящен сохранению и продвижению культуры коренных и малочисленных народов Севера. Его отмечали в Дудинке и Норильске.

Главная идея фестиваля 2019 года - национальные сказки и легенды долган, ненцев, энцев, эвенков и нганасан. Для гостей праздника подготовили интересные локации - на площадях развернулись этностойбища и чумы, где местные рассказывали истории из жизни в заснеженной тундре. К празднику подготовились музей и театры северных территорий.

Как проходил праздник, смотрите в фоторепортаже.

Фото: argish-fest.ru