18 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярка стала вице-мисс престижного конкурса красоты на Филиппинах

Главная Общество
Красноярск
12:28 18 Ноября 2019
общество, конкурс, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Жительница Красноярска Алина Михальчук стала второй на престижном международном конкурсе «Самое красивое лицо мира 2019». Финал состоялся 17 ноября на Филиппинах. Об этом рассказали в Академии международных конкурсов красоты. 

Более 300 претенденток из России боролись за право представлять страну на этом конкурсе - члены жюри выбрали красноярку Алину Михальчук. По данным организаторов, получить корону и почетный титул «Самое красивое лицо мира 2019» мечтали претендентки из 40 стран мира. 

В итоге, первое место заняла участница из Таиланда. 

Напомним, красноярка Алина Михальчук учится на втором курсе СФУ на факультете международного менеджмента. Девушка свободно владеет английским и китайскими языками, играет в большой теннис, поет, а также развивает собственный бренд одежды. Модель не в первый раз принимает участие в конкурсах красоты - за ней громкие победы в Китае в международных проектах «Мисс Глобального Туризма» и «Мисс Шелкового пути». 

Фото: vk.com/academy_beauty_contest

 

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске впервые провели родственную пересадку печени

В Красноярске впервые провели родственную пересадку печени

18 Ноября 2019 г.
Донором для своей матери стал 29-летний сын
Новости Красноярска: Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

18 Ноября 2019 г.
Доходы в 2019 году увеличились почти во всех отраслях
Новости Красноярска: В Красноярском крае откроют 134 ледовые переправы

В Красноярском крае откроют 134 ледовые переправы

18 Ноября 2019 г.
Первые зимники заработают на севере в конце ноября
Новости Красноярска: Бульвар в Красноярске украсили звездами

Бульвар в Красноярске украсили звездами

18 Ноября 2019 г.
Всего установлено 25 конструкций разной высоты
Новости Красноярска: В Красноярск идет кратковременное потепление

В Красноярск идет кратковременное потепление

18 Ноября 2019 г.
Во вторник воздух прогреется до -4°С
Новости Красноярска: В туристский кластер включат красноярское Анабарское плато

В туристский кластер включат красноярское Анабарское плато

17 Ноября 2019 г.
Встреча Ассоциации мэров зимних городов мира проходит в Норильске
Новости компаний
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

В Красноярском крае установлен новый рекорд урожайности

14 Ноября 2019 г.
Аграрии добились лучших результатов за 85-летнюю историю региона
Новости Красноярска: На выходных в Красноярск придут зимние морозы

На выходных в Красноярск придут зимние морозы

15 Ноября 2019 г.
Ожидается снег
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19