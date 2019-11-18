Красноярка стала вице-мисс престижного конкурса красоты на Филиппинах

Жительница Красноярска Алина Михальчук стала второй на престижном международном конкурсе «Самое красивое лицо мира 2019». Финал состоялся 17 ноября на Филиппинах. Об этом рассказали в Академии международных конкурсов красоты.

Более 300 претенденток из России боролись за право представлять страну на этом конкурсе - члены жюри выбрали красноярку Алину Михальчук. По данным организаторов, получить корону и почетный титул «Самое красивое лицо мира 2019» мечтали претендентки из 40 стран мира.

В итоге, первое место заняла участница из Таиланда.

Напомним, красноярка Алина Михальчук учится на втором курсе СФУ на факультете международного менеджмента. Девушка свободно владеет английским и китайскими языками, играет в большой теннис, поет, а также развивает собственный бренд одежды. Модель не в первый раз принимает участие в конкурсах красоты - за ней громкие победы в Китае в международных проектах «Мисс Глобального Туризма» и «Мисс Шелкового пути».

Фото: vk.com/academy_beauty_contest