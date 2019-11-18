18 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске впервые провели родственную пересадку печени

Главная Общество
Красноярск
11:55 18 Ноября 2019
красноярск, общество, операция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Врачи краевой больницы впервые провели родственную трансплантацию печени. Донором для 53-летней женщины стал ее 29-летний сын. От его органа осталось 40%, рассказали в медучреждении. 

Операцию хирурги сделали в конце сентября, но о проведенной трансплантации врачи смогли рассказать только спустя 2,5 месяца. Сейчас и женщина, и донор чувствуют себя хорошо. 

Диагноз билиарный цирроз Ирине Черняк поставили в 2015 году, врачи внесли ее в лист ожидания на пересадку печени, но подходящего донора можно ждать годами, рассказывают специалисты. Когда состояние пациентки стало ухудшаться, а жить ей оставалось недолго, отдать часть своего органа решил ее 29-летний сын Сергей Черняк. 

«Я принял решение сразу и уже не отступал от него. Врачи краевой больницы сели вокруг меня – терапевты и хирурги – и объяснили все подробно. И возможные осложнения, и риск смерти, и инвалидности. И то, что печень моя может маме не помочь. А еще они спрашивали – может быть, на меня кто-то давит? Никто не давил. Я сам», - рассказывает донор. 

Операция прошла успешно для обоих, но врачи признаются, что родственная трансплантация намного сложнее трупной. 

«Родственная трансплантация - результат дефицита донорских трупных органов, иначе она бы не проводилась. Кроме того, для родственной трансплантации клинике необходим серьезный опыт пересадки печени, почек, сердца. Вы только представьте, что чувствует хирург, когда оперирует абсолютно здорового молодого человека. На врача «давит» статистика – летальность родственных доноров в мире составляет 0,5%. То есть, каждый 200-й погибает. В общем, трупная трансплантация – это волнение за одного человека, а родственная – за двоих», - сказал заведующий Второй хирургией Дмитрий Евдокимов. 

Отметим, что Ирину Черняк выписали домой, в Подгорный. Она будет приезжать на биопсию печени, на периодические осмотры и пожизненно будет принимать препараты, сохраняющие трансплантат.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярка стала вице-мисс престижного конкурса красоты на Филиппинах

Красноярка стала вице-мисс престижного конкурса красоты на Филиппинах

18 Ноября 2019 г.
Девушка завоевала второе место
Новости Красноярска: Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

18 Ноября 2019 г.
Доходы в 2019 году увеличились почти во всех отраслях
Новости Красноярска: В Красноярском крае откроют 134 ледовые переправы

В Красноярском крае откроют 134 ледовые переправы

18 Ноября 2019 г.
Первые зимники заработают на севере в конце ноября
Новости Красноярска: Бульвар в Красноярске украсили звездами

Бульвар в Красноярске украсили звездами

18 Ноября 2019 г.
Всего установлено 25 конструкций разной высоты
Новости Красноярска: В Красноярск идет кратковременное потепление

В Красноярск идет кратковременное потепление

18 Ноября 2019 г.
Во вторник воздух прогреется до -4°С
Новости Красноярска: В туристский кластер включат красноярское Анабарское плато

В туристский кластер включат красноярское Анабарское плато

17 Ноября 2019 г.
Встреча Ассоциации мэров зимних городов мира проходит в Норильске
Новости компаний
18/11
Стань успешным предпринимателем сегодня!
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

15 Ноября 2019 г.
В банках региона стартует традиционная акция
Новости Красноярска: В Красноярске решили избавить от пробок ул. Шахтеров

В Красноярске решили избавить от пробок ул. Шахтеров

16 Ноября 2019 г.
С 24 ноября значительно изменится схема движения
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19