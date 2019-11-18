В Красноярске впервые провели родственную пересадку печени

Врачи краевой больницы впервые провели родственную трансплантацию печени. Донором для 53-летней женщины стал ее 29-летний сын. От его органа осталось 40%, рассказали в медучреждении.

Операцию хирурги сделали в конце сентября, но о проведенной трансплантации врачи смогли рассказать только спустя 2,5 месяца. Сейчас и женщина, и донор чувствуют себя хорошо.

Диагноз билиарный цирроз Ирине Черняк поставили в 2015 году, врачи внесли ее в лист ожидания на пересадку печени, но подходящего донора можно ждать годами, рассказывают специалисты. Когда состояние пациентки стало ухудшаться, а жить ей оставалось недолго, отдать часть своего органа решил ее 29-летний сын Сергей Черняк.

«Я принял решение сразу и уже не отступал от него. Врачи краевой больницы сели вокруг меня – терапевты и хирурги – и объяснили все подробно. И возможные осложнения, и риск смерти, и инвалидности. И то, что печень моя может маме не помочь. А еще они спрашивали – может быть, на меня кто-то давит? Никто не давил. Я сам», - рассказывает донор.

Операция прошла успешно для обоих, но врачи признаются, что родственная трансплантация намного сложнее трупной.

«Родственная трансплантация - результат дефицита донорских трупных органов, иначе она бы не проводилась. Кроме того, для родственной трансплантации клинике необходим серьезный опыт пересадки печени, почек, сердца. Вы только представьте, что чувствует хирург, когда оперирует абсолютно здорового молодого человека. На врача «давит» статистика – летальность родственных доноров в мире составляет 0,5%. То есть, каждый 200-й погибает. В общем, трупная трансплантация – это волнение за одного человека, а родственная – за двоих», - сказал заведующий Второй хирургией Дмитрий Евдокимов.

Отметим, что Ирину Черняк выписали домой, в Подгорный. Она будет приезжать на биопсию печени, на периодические осмотры и пожизненно будет принимать препараты, сохраняющие трансплантат.