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Статистики раскрыли зарплаты жителей Красноярского края

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Красноярск
10:56 18 Ноября 2019
общество, красноярск, работа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Аналитики Красноярскстата опубликовали среднемесячную номинальную зарплату работников различных организаций в Красноярском крае. Список составлен за январь-сентябрь 2019 года. 

Так, больше всех в регионе зарабатывают геологи и добытчики полезных ископаемых - в среднем такие специалисты получают 105,8 тысячи рублей. Это на 4,5% больше, чем год назад. На втором месте с большим отрывом идут ученые и технологи - 61,5 тысячи рублей в месяц (+12,2%). На третьем месте оказались финансисты и страховщики, чьи доходы достигли 59 тысяч рублей (+8,4%). 

Меньше всех в Красноярском крае зарабатывают в гостиничном бизнесе, а также в сфере общепита - 26,8 тысячи рублей (+6,8%). Около 28,6 тысячи рублей ежемесячно приходится на охотников и рыбаков. 

По данным аналитиков, единственной сферой, продемонстрировавшей падение в зарплате, оказалась отрасль строительства. Доходы работников по сравнению с 2018 годом упали на 4,9%, составив 42,6 тысячи рублей. 

Отметим, что средняя зарплата в Красноярском крае в 2019-м достигла 48,2 тысячи рублей, что на 7,7% больше, чем год назад. 

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