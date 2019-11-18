В Красноярском крае откроют 134 ледовые переправы

В Красноярском крае закрываются летние переправы и открываются зимние. По данным ГУ МЧС по региону, в этом сезоне будет организовано 134 зимника – на один меньше, чем в прошлом году.

Спасатели призывают автомобилистов и владельцев снегоходов пока не выезжать на лед – он еще не окреп и может не выдержать тяжелую технику. Первые переправы заработают только в конце ноября на Диксоне, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. В остальных территориях лед станет безопасным в декабре, после продолжительных морозов.