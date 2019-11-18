Бульвар в Красноярске украсили звездами

В Красноярске бульвар в микрорайоне Южный берег украсили к Новому году. В жилом комплексе установили 25 светящихся звезд. Самая высокая конструкция достигает в высоту 25 метров. Иллюминацию включают ежедневно, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Украшать город к Новому году начали еще в начале ноября. Витрины магазинов и заведений общепита в центре Красноярска оформляют с учетом рекомендаций главного художника. Также рабочие приступили к монтажу новогодних елок - искусственные деревья начали собирать на острове Татышев, на Театральной площади и на пл. Революции.

Напомним, в Красноярске объявлен конкурс на самые лучшие зимние дворы, витрины и территории предприятий и офисов. За первое, второе и третье места власти обещают победителям денежные призы от 20 до 28 тысяч рублей

Фото: beregcity / Instagram