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Бульвар в Красноярске украсили звездами

Главная Общество
Красноярск
09:25 18 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске бульвар в микрорайоне Южный берег украсили к Новому году. В жилом комплексе установили 25 светящихся звезд. Самая высокая конструкция достигает в высоту 25 метров. Иллюминацию включают ежедневно, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Украшать город к Новому году начали еще в начале ноября. Витрины магазинов и заведений общепита в центре Красноярска оформляют с учетом рекомендаций главного художника. Также рабочие приступили к монтажу новогодних елок - искусственные деревья начали собирать на острове Татышев, на Театральной площади и на пл. Революции. 

Напомнимв Красноярске объявлен конкурс на самые лучшие зимние дворы, витрины и территории предприятий и офисов. За первое, второе и третье места власти обещают победителям денежные призы от 20 до 28 тысяч рублей

Фото: beregcity / Instagram

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