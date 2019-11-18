В Красноярск идет кратковременное потепление

Начало новой недели в Красноярске будет теплым. В понедельник, 18 ноября, днем воздух прогреется до -6…-8°С, однако будет ветрено – порывы могут достигать 8 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС.

В ночь на вторник, 19 ноября, температура опустится до -8°С, в светлое время суток термометры покажут -4°С.

В середине недели в город снова вернутся морозы. 20 ноября ночью похолодает до -15°С, в светлое время суток будет около -12°С. Возможен снег.

В четверг, 21 ноября, ночью синоптики обещают до -22°С, днем столбики термометров опустятся до -17°С.

Пятница, 22 ноября, станет самым холодным днем недели: до -26°С в темное время суток и до -19°С днем.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, предстоящие выходные в Красноярске также будут морозными и снежными.