В туристский кластер включат красноярское Анабарское плато

Анабарское плато в Красноярском крае войдет в число маршрутов туристско-рекреационного кластера «Арктический». Плато находится на северо-востоке региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О перспективах развития туризма на Анабарском плато стало известно в ходе мероприятий рабочей встречи представителей Ассоциации мэров зимних городов мира в Норильске. В них принял участие директор Агентства развития Норильска (АРН) Максим Миронов.

«Уже в этом году, мы планируем, что маршрут будет разработан. В августе этого года мы ездили командой АРН и специалистами на Анабарское плато, исследовали, поставили координаты», - сказал он ТАСС.

Предполагается, что одной из точек туристского маршрута по Анабарскому плато может стать место аварийной посадки в 1964 году самолета Ли-2.

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