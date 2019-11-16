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В Красноярске выбрали лучшего участкового

Главная Общество
Красноярск
14:39 16 Ноября 2019
красноярск, общество, награда
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске подвели итоги конкурса «Лучший участковый 2019». Им стал старший участковый уполномоченный полиции ОП №4 МУ МВД России «Красноярское» майор полиции Николай Шуляк. Он получил диплом победителя и сертификат на сумму 200 тысяч рублей.

Напомним, в конкурсе участвовали по одному участковому уполномоченному полиции из 12 отделов полиции и МУ МВД России «Красноярское». Комиссия определил лучшего из кандидатов.  

Как проходила церемония награждения, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru. 

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

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