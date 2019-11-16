В Красноярске выбрали лучшего участкового

В Красноярске подвели итоги конкурса «Лучший участковый 2019». Им стал старший участковый уполномоченный полиции ОП №4 МУ МВД России «Красноярское» майор полиции Николай Шуляк. Он получил диплом победителя и сертификат на сумму 200 тысяч рублей.

Напомним, в конкурсе участвовали по одному участковому уполномоченному полиции из 12 отделов полиции и МУ МВД России «Красноярское». Комиссия определил лучшего из кандидатов.

Как проходила церемония награждения, смотрите в фоторепортаже Sibnovosti.ru.

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю