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В Красноярске назвали дату открытия горнолыжного сезона

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Красноярск
11:43 16 Ноября 2019
спорт, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Фанпарк «Бобровый лог» объявил дату открытия горнолыжного сезона - 19 ноября лыжники и сноубордисты смогут совершить первые спуски в сезоне 2019-2020. 

«Для посетителей в тестовом режиме откроется склон подъемника К2 - трассы № 12, 13 и учебный склон №1 (под скалодромом). Это стало возможным благодаря увеличению парка снегогенераторов», - рассказали в «Бобровом логу». 

До 27 ноября в Красноярске будут действовать цены «низкого сезона».

Отметим, что горнолыжный курорт «Шерегеш», популярный у красноярцев, официально открывает сезон в субботу, 16 ноября. Канатные дороги, кроме Каскада, в ноябре не поднимут цены на подъемы. 

«В сезоне 19/20 будет доступен «единый» скипасс Каскада и Сектора Е. С этого сезона Каскад прекращает посадку на все канатные дороги пассажиров без горнолыжного снаряжения», - рассказали представители горнолыжного курорта в Кемеровской области. 

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