В Красноярске назвали дату открытия горнолыжного сезона

Фанпарк «Бобровый лог» объявил дату открытия горнолыжного сезона - 19 ноября лыжники и сноубордисты смогут совершить первые спуски в сезоне 2019-2020.

«Для посетителей в тестовом режиме откроется склон подъемника К2 - трассы № 12, 13 и учебный склон №1 (под скалодромом). Это стало возможным благодаря увеличению парка снегогенераторов», - рассказали в «Бобровом логу».

До 27 ноября в Красноярске будут действовать цены «низкого сезона».

Отметим, что горнолыжный курорт «Шерегеш», популярный у красноярцев, официально открывает сезон в субботу, 16 ноября. Канатные дороги, кроме Каскада, в ноябре не поднимут цены на подъемы.