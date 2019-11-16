В Красноярске решили избавить от пробок ул. Шахтеров

На ул. Шахтеров в Красноярске с 24 ноября изменится схема движения транспорта. Магистраль собираются разгрузить от пробок - дорогой ежедневно пользуются тысячи водителей. Об этом рассказали в мэрии Красноярска.

Специалисты несколько лет разрабатывали новую схему - над планом работали и столичные эксперты из НИИ автотранспорта.

Так, при движении из центра Красноярска в сторону мкрн. Северный и в обратном направлении машины больше не смогут поворачивать налево.

«Чтобы проехать в мкр. Покровский, им придется воспользоваться ул. Спандаряна, ул. Березина, ул. Чернышевского и ул. Линейная. Для этого на этих улицах будет организовано одностороннее движение», - рассказали в мэрии.

Изменения также коснутся выделенных полос. С 24 ноября их отменят на следующих участках:

по ул. Шахтеров на участке от ул. Гагарина до ул. Спандаряна при движении в сторону ул. 9 Мая;

по ул. Шахтеров на участке от ул. Взлетная до ул. Молокова при движении в сторону ул. 9 Мая;

по ул. Шахтеров на участке от ул. Молокова до ул. Мужества при движении в сторону Центра.

Для водителей специалисты открыли левые повороты с ул. Спандаряна на ул. Березина, а также с ул. Молокова на ул. Мужества через ул. Взлетая.

Отметим, что для пассажиров общественного транспорта также вводятся изменения. Мэрия организовала несколько новых остановок для автобусов:

ул. Спандаряна, 7;

ул. Спандаряна, 3д;

ул. Чернышевского, 92.

В администрации пояснили, что из-за перехода на новую схему ситуация на ул. Шахтеров может временно ухудшиться - автомобилисты привыкнут к новым правилам проезда через несколько месяцев.