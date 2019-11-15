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Прокуратура указала на отсутствие разрешения у третьего McDonald’s в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
19:18 15 Ноября 2019
красноярск, общество, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске открылся третий ресторан быстрого питания McDonald’s - кафе заработало в здании по ул. Волочаевская, 44. В прокуратуре города усомнились в законности работы заведения. По данным ведомства, собственник помещения - ООО «ГИД» - открыл ресторан без разрешительных документов от департамента градостроительства. 

«Администрацией Красноярска до настоящего времени не принималось решение о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, документов, подтверждающих безопасность произведенных работ не представлено», - пояснили в ведомстве. 

За день до официального открытия заведения прокуратура объявила предостережение гендиректору компании. Эксплуатировать здание, которое не было проверено на безопасность, запрещено. В прокуратуре продолжают проверку. 

«При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования», - подытожили в ведомстве. 

Напомним, кафе должны были открыть перед началом зимней Универсиады в Красноярске. Однако у собственников обнаружились проблемы с документами. Мэрия не выдала разрешение на строительство ресторана, несмотря на это McDonald’s активно готовился к открытию. Позже в компании пообещали исправить ошибку и привести в порядок всю документацию. 

Новый ресторан быстрого питания заработал в здании бывшего центра допобразования. Его признали аварийным и планировали снести, а позже продали на аукционе. Новый владелец объявил о намерении отреставрировать помещение и открыть там третий McDonald’s в городе. 

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