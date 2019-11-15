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Красноярке на иномарке Mercedes выписали штрафы за «веселую» езду

Главная Общество
Красноярск
17:08 15 Ноября 2019
красноярск, общество, водитель, штраф
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудники ГИБДД установили личность девушки, которая за рулем красной иномарки Mercedes катала подруг и нарушала правила дорожного движения. Инцидент произошел в Красноярске накануне. 

Девушка снимала на видео «веселую» езду по городу - она показывала подписчикам, как пьет алкоголь за рулем, проезжает на запрещенный сигнал светофора, несется с превышением скорости по выделенной полосе. 

Полицейские по видео смогли установить личность водителя - машиной управляла 28-летняя красноярка.  

«Девушка была приглашена в полк ДПС для дачи объяснений. Во время разговора она не скрывала, что на такое поведение ее подтолкнула подруга, которая очень любит «хайповать» и придумывать разнообразные пиар-проекты. Употребление спиртного - это тоже был розыгрыш», - рассказали в ведомстве. 

На нарушительницу составили несколько административных протоколов, красноярку оштрафуют за игнорирование ремней безопасности, движение по автобусной полосе и нарушение требований разметки. Общая сумма штрафов составила 3 тысячи рублей. 

При составлении протокола выяснилось, что девушка была лишена прав за оставление места ДТП, но водительское удостоверение не сдала. В результате ее автомобиль поместили на спецстоянку. Теперь хозяйку иномарки ждет еще один штраф до 15 тысяч рублей. К тому же ей придется оплатить услуги эвакуатора. 

Фото: ГИБДД

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