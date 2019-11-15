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В Красноярск привезли попавшую в капкан самку снежного барса

Главная Общество
Красноярск
15:21 15 Ноября 2019
общество, красноярск, спасение
Автор: Sibnovosti.ru
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В красноярском зоопарке «Роев ручей» появилась молодая самка снежного барса. Животное, занесенное в Красную книгу, привезли из Саяно-Шушенского заповедника. Дикая кошка потеряла часть задней лапы - ирбис попал в капкан браконьеров. 

«Случай спас жизнь самке: она попала в поставленную егерямя ловушку и, в рамках программы по восстановлению численности барсов в Саяно-Шушенском заповеднике, была направлена на передержку в Красноярск», - рассказали в парке флоры и фауны. 

Ветеринары провели спасенной самке срочную операцию, они удалили с травмированной лапы мертвые ткани и ушили рану. У снежного барса больше нет шансов выжить в дикой природе, поэтому животное решили оставить в зоопарке. Самке присвоили имя Аксу (снежная вершина). 

Отметим, что ветеринары «Роева ручья» планируют спасать ирбисов по всей стране - в зоопарке хотят построить реабилитационный центр для диких кошек. 

Фото: «Роев ручей»

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