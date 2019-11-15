В Красноярск привезли попавшую в капкан самку снежного барса

В красноярском зоопарке «Роев ручей» появилась молодая самка снежного барса. Животное, занесенное в Красную книгу, привезли из Саяно-Шушенского заповедника. Дикая кошка потеряла часть задней лапы - ирбис попал в капкан браконьеров.

«Случай спас жизнь самке: она попала в поставленную егерямя ловушку и, в рамках программы по восстановлению численности барсов в Саяно-Шушенском заповеднике, была направлена на передержку в Красноярск», - рассказали в парке флоры и фауны.

Ветеринары провели спасенной самке срочную операцию, они удалили с травмированной лапы мертвые ткани и ушили рану. У снежного барса больше нет шансов выжить в дикой природе, поэтому животное решили оставить в зоопарке. Самке присвоили имя Аксу (снежная вершина).

Отметим, что ветеринары «Роева ручья» планируют спасать ирбисов по всей стране - в зоопарке хотят построить реабилитационный центр для диких кошек.

Фото: «Роев ручей»