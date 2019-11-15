В Красноярске дорожают корпоративы

В Красноярске за год значительно выросла в цене организация корпоративов и праздников. К таким выводам пришли эксперты портала Avito.

В краевом центре минимальный пакет для торжества стоит 5,8 тысячи рублей. В него входит работа ведущего, фотографа и одного музыканта. Полноценный пакет выйдет в два раза дороже. Туда, помимо стандартных специалистов, включается повар и аниматор.

Аналитики проанализировали рынок и назвали средние цены на услуги персонала в сфере организации праздников. Так, в Красноярске ведущий за выезд берет 2,4 тысячи рублей, фотограф - 1,6 тысячи рублей. Музыкант обойдется минимум в 1,8 тысячи рублей, а аниматор - в 1,7 тысячи рублей. Дешевле всего стоит работа поваров - в среднем 600 рублей (-33% за год).

Отметим, что в Красноярске сейчас активно готовятся к новогодним корпоративам. Директор кафе «Заповедное» Денис Дубинников рассказал Sibnovosti.ru, как изменились цены в заведении за год.