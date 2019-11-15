15 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске дорожают корпоративы

Главная Общество
Красноярск
14:50 15 Ноября 2019
праздник, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске за год значительно выросла в цене организация корпоративов и праздников. К таким выводам пришли эксперты портала Avito. 

В краевом центре минимальный пакет для торжества стоит 5,8 тысячи рублей. В него входит работа ведущего, фотографа и одного музыканта. Полноценный пакет выйдет в два раза дороже. Туда, помимо стандартных специалистов, включается повар и аниматор. 

Аналитики проанализировали рынок и назвали средние цены на услуги персонала в сфере организации праздников. Так, в Красноярске ведущий за выезд берет 2,4 тысячи рублей, фотограф - 1,6 тысячи рублей. Музыкант обойдется минимум в 1,8 тысячи рублей, а аниматор - в 1,7 тысячи рублей. Дешевле всего стоит работа поваров - в среднем 600 рублей (-33% за год). 

Отметим, что в Красноярске сейчас активно готовятся к новогодним корпоративам. Директор кафе «Заповедное» Денис Дубинников рассказал Sibnovosti.ru, как изменились цены в заведении за год. 

«Мы решили сохранить ценники на уровне прошлого года. Но в целом по Красноярску идет повышение стоимости. В нашем кафе действует вариативность - в будние дни, например, стоимость корпоративов меньше, в выходные, соответственно, дороже», - прокомментировал директор.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярск привезли попавшую в капкан самку снежного барса

В Красноярск привезли попавшую в капкан самку снежного барса

15 Ноября 2019 г.
Животному сделали срочную операцию
Новости Красноярска: В красноярских автобусах хотят ввести безлимитные тарифы

В красноярских автобусах хотят ввести безлимитные тарифы

15 Ноября 2019 г.
Опубликована программа развития транспорта в краевом центре до 2022 года
Новости Красноярска: Кежемская районная библиотека пополнилась книгами для слабовидящих

Кежемская районная библиотека пополнилась книгами для слабовидящих

15 Ноября 2019 г.
13 ноября состоялась презентация двух комплектов книг
Новости Красноярска: В Ачинске 19 семей получили квартиры или денежные компенсации в рамках Нацпроекта

В Ачинске 19 семей получили квартиры или денежные компенсации в рамках Нацпроекта

15 Ноября 2019 г.
Программа переселения в действии
Новости Красноярска: День рождения эвенкийской нефти

День рождения эвенкийской нефти

15 Ноября 2019 г.
46 лет назад в Эвенкии близ деревушки Куюмба Байкитского района найдена нефть
Новости Красноярска: Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

15 Ноября 2019 г.
В банках региона стартует традиционная акция
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

Рухнувший виадук на Семафорной заменят новым

13 Ноября 2019 г.
Местные жители почти пять лет боролись за переправу
Новости Красноярска: Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

Жители Тувы погибли в ДТП в Красноярском крае

10 Ноября 2019 г.
Микроавтобус разбился в Новоселовском районе
Новости Красноярска: Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

14 Ноября 2019 г.
Это предложение архитекторов
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19