Кежемская районная библиотека пополнилась книгами для слабовидящих

В Центральной районной библиотеке им. А.А. Карнаухова 13 ноября состоялась презентация двух комплектов книг для слепых и слабовидящих детей, приобретенных для детей Кежемского района на средства ПАО «РусГидро». Встреча энергетиков ПАО «Богучанская ГЭС», работников библиотеки, детей и их родителей была приурочена к Международному дню слепых* и Всемирному дню доброты**, которые отмечаются 13 ноября.

Заместитель председателя профсоюзного комитета ПАО «Богучанская ГЭС» Михаил Тушминцев передал библиотеке комплекты развивающих книг «Мой друг Крок О’Дил» и «Волшебные объемные книги». В оба комплекта, подготовленных благотворительным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», входят не только объемные книги с увлекательными сказками, но и многочисленные развивающие элементы. Карточки с занимательными заданиями (загадки, лабиринт, кроссворд, поиск различий между картинками); «Волшебный карандаш» (электронное устройство для считывания микрокодов, напечатанных в книгах, и воспроизведения музыкальных и текстовых файлов); вставки из тактильных материалов– все это превращает каждую книгу в игру для нескольких участников. Пакет для упаковки комплектов превращается в декорацию, на фоне которыой дети могут разыгрывать сцены из прочитанных сказок и свои собственные удивительные истории – к книгам приложены фигурки героев и предметов, упомянутых в книгах.

«Забота о детях и инвалидах – долг каждого ответственного предприятия, каждого трудового коллектива. Руководство и сотрудники нашей станции активно участвуют в благотворительных и волонтерских акциях, поддерживают муниципальные учреждения и общественные организации. Мы благодарны ПАО «РусГидро» за этот подарок, а обществу слепых и Центральной районной библиотеке – за их непростую работу», - сказал Михаил Тушминцев.

«В фондах нашей библиотеки есть несколько книг для слабовидящих детей, однако новые издания – это большой шаг вперед, новая эпоха. У Кежемской районной библиотеки есть филиалы во всех населенных пунктах района, поэтому книжками смогут воспользоваться все дети, которым это потребуется. Спасибо РусГидро и Богучанской ГЭС за этот подарок», - сказала директор ЦРЮ Галина Ефимова.

Фото: ПАО «Богучанская ГЭС»

По материалам ПАО «Богучанская ГЭС»