В красноярских автобусах хотят ввести безлимитные тарифы

На сайте мэрии опубликовали программу развития общественного транспорта в Красноярске до 2022 года. Согласно документу, власти сформируют тарифные планы для пассажиров. Планируется ввести проездные билеты с неограниченным количеством поездок на городском транспорте, а также тарифы, позволяющие красноярцам сделать одну бесплатную пересадку в течение определенного времени.

Мэрия также включила в программу проект развития безналичной оплаты в автобусах.

«Переход на безналичную систему оплаты проезда позволит организовать расчет посредством терминалов, расположенных в салонах транспортных средств, стационарно без участия кондукторов», - говорится в документе.

Современные устройства уже установлены на двух маршрутах - №№ 14 и 38. Стационарные терминалы для оплаты также появятся и на некоторых автобусах № 3, 90 и 99.

Также власти хотят организовать службу контролеров - работники будут проверять оплату проезда. Предлагается даже ввести штрафы для тех, кто не купил билет.

За счет этих нововведений власти Красноярска надеются увеличить пассажиропоток в общественном транспорте.