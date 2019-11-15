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В Ачинске 19 семей получили квартиры или денежные компенсации в рамках Нацпроекта

Главная Общество
Красноярск
13:10 15 Ноября 2019
жилье, ачинск, недвижимость
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ачинске с начала 2019 года 19 семей получили квартиры или денежные компенсации в рамках Нацпроекта по программе переселения. Жилье приобрели в части реализации новой региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы, входящей в национальный проект «Жилье и городская среда».

Как сообщила руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ачинска Галина Гришина, на условиях социального найма уже переселено 10 семей. Квартиры для них приобретены в домах по ЮВР 62 и ул. Фрунзе 13. Еще девять собственников получили компенсации за аварийные жилые помещения на сумму более 11 млн рублей.

В настоящее время, в Ачинске по ул. Индустриальной продолжается строительство 85-квартирного жилого дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Сдача объекта запланирована на сентябрь 2020 года.

Всего по программе за шесть лет предусмотрено переселение около тысячи жителей Ачинска из 351 квартиры.

Напомним, в начале ноября в краевом министерстве строительства заявили, что в рамках данного нацпроекта до 2025 года в Красноярском крае расселят больше тысячи ветхих и аварийных домов.

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