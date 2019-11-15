День рождения эвенкийской нефти

46 лет назад, 15 ноября 1973 года в Эвенкии близ деревушки Куюмба Байкитского района найдена нефть. Корреспондент телевидения Чижиков, прибывший в тот же день на буровую с делегацией первого секретаря Эвенкийского окружкома КПСС В. Н. Увачана дал телеграмму в эфир: "Более 12 лет красноярские геологи ищут нефть и газ на территории Эвенкии. Пробурена не одна скважина, исхожена не одна тысяча километров, и вот сегодня эвенкийские недра вознаградили первопроходчиков. В 11 часов дня с глубины более 2 тысяч метров скважина Куюмбинская-1 дала первую нефть. Эвенкийские нефтеразведчики одержали ещё одну победу. Отличный трудовой подарок преподнесли в третьем, решающем году 9-й пятилетки".

Сегодня освоением Куюмбинского месторождения занимается «Славнефть-Красноярскнефтегаз», чья история неразрывно связана с Красноярским краем. Изначально штат предприятия в большинстве своем состоял из местных специалистов, в том числе тех, кому выпала честь стоять у истоков нефтегазовой отрасли в регионе. По сей день приоритет при выборе специалистов отдается местным кадрам. 65 процентов работников «Славнефть-Красноярскнефтегаз» – это жители Красноярского края. Практически, все молодые специалисты являются выпускниками красноярских профильных вузов.

Основные задачи, которые стоят сегодня перед нефтяниками - бурение и ввод новых скважин, увеличение уровня добычи, строительство автомобильных дорог, нефтесборных сетей и линий электропередачи. Благодаря объединению правильных традиций и новых технологий, «Славнефть-Красноярскнефтегаз» продолжает неуклонно наращивать объемы запасов. Предприятие вступило в ту фазу своего развития, когда наработанный опыт, сложившийся коллектив, имеющиеся ресурсы позволяют быть уверенными в своих силах. А это значит, история эвенкийской нефти только начинается….