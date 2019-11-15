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Красноярцы смогут обменять мелочь на редкие монеты

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Красноярск
10:26 15 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сибирское отделение Банка России объявило о старте традиционной акции. С 18 по 24 ноября жители Красноярска смогут обменять мелочь на памятные и редкие монеты. Сделать это можно в офисах 18 банков, рассказали организаторы. 

Цель акции - вернуть металлические деньги в оборот. Не всегда мелочь используется для расчетов, часто горожане забывают ее в карманах. При этом чеканка новых монет обходится недешево - к тому же металлические деньги служат в обращении намного дольше, чем бумажные. 

Красноярцы активно участвуют в акции уже несколько лет. Только в прошлом году, по данным ЦБ, они обменяли мелочи на 11 млн рублей. В ноябре горожане смогут получить памятные монеты номиналом 25 рублей серии «Российская (советская) мультипликация» - на монетах изображены Бременские музыканты. Также банки будут выдавать 10-рублевые монеты из серии «Древние города России» Клин и Вязьма и из серии «Российская Федерация» Костромская область. 

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