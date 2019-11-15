На выходных в Красноярск придут зимние морозы

В Красноярск пришло похолодание. В пятницу, 15 ноября, температура в городе опустится до -18…-20°С. Ожидается небольшой снег и северо-восточный ветер с порывами до 2-7 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На дорогах центральных и южных районов Красноярского края сохранится гололедица, на севере центральных районов температура воздуха ночью -28…-33°С. В горах Красноярского края, республик Хакасия и Тыва возможен сход снежных лавин», - предупредили синоптики Среднесибирского УГМС.

В ночь на субботу, 16 ноября, в Красноярске похолодает до -28°С, днем термометры покажут -17°С. Осадки сохранятся.

В воскресенье, 17 ноября, морозы отступят. Ночью ожидается около -21°С, в светлое время суток воздух прогреется до -11°С, ожидается небольшой снег.

