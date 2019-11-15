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«Ингосстрах» выкупил красноярскую страховую компанию «Медика-Восток»

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Красноярск
08:35 15 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Крупнейшая страховая компания Красноярска «Медика-Восток» переходит в собственность «Ингосстраха». Федеральная организация завершила сделку по выкупу активов красноярского страховщика. Таким образом, «Ингосстрах» ведет работу по расширению своего присутствия в регионах.

«Медика-Восток» работала на рынке страхования в Красноярском крае с 1993 года. В городах и районах края открыто 59 офисов компании.

«Решение о приобретении одного из крупнейших игроков на высокоперспективном рынке Красноярского края является логическим продолжением нашей работы. Мы высоко оцениваем результаты «Медика-Восток» и уверены в том, что включение компании в состав группы будет способствовать нашему дальнейшему успешному развитию в сегменте обязательного медицинского страхования», — цитирует «Бизнес-ФМ» генерального директора компании «Ингосстрах» Михаила Волкова.

Ранее в собственность федерального страховщика перешла красноярская страховая компания «Надежда». Ее выкупило «Альфастрахование». Новый собственник сообщил, что слияние двух фирм будет происходить постепенно, чтобы структурные изменения не отразились на клиентах. «Надежда» работала на страховом рынке Красноярского края 30 лет. За это время клиентами организации стали более 700 тысяч человек.

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