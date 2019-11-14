Международный аэропорт Красноярска ищет арендаторов

Международный аэропорт Красноярска объявил открытые аукционы по поиску арендаторов. На интернет-площадке воздушной гавани опубликовано 22 лота.

Так, аэропорт предлагает коммерсантам арендовать площади под каршеринг, кафе, продажу сувениров и продуктов, игровые автоматы, таксоматы и стойки упаковки багажа. Взять площади в аренду можно в терминалах №№ 1 и 2, а также на прилегающей территории международного аэропорта.

«Мы ищем арендаторов, которые готовы оказывать услуги оператора связи, аренды авто, обмена валют, продажи сувенирной продукции и не только. Всего — 22 лота площадью от 4,5 до 110 квадратных метров», - рассказали представители порта.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что международный аэропорт Красноярска объединят с Черемшанкой. Это обеспечит единую систему управления и логистику. Создание воздушного комплекса будет удобным для пассажиров.

Фото: kja.aero