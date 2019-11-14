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Правила благоустройства для всех

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Красноярск
16:38 14 Ноября 2019
поряки, благоустройство, красноярск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске в скором времени могут изменить правила благоустройства. По новым требованиям собственников недвижимости - многоквартирных или частных домов, павильонов, магазинов и кафе - обяжут следить за прилегающей территорией. Изменения сейчас активно обсуждаются в городском сообществе и по общему мнению несут позитивные перемены.

Главная цель изменений - чистый и опрятный город. Еще один плюс - ответственные жители. В идеале в Красноярске должны исчезнуть так называемые «белые пятна» - территории, за которые никто не отвечает.

Примечательно, что в Центральном районе подобная работа велась до широкого обсуждения и планов поменять Правила благоустройства. Предприниматели, заведения которых расположены в центральной части города, подписывают соглашения о поддержании порядка на прилегающей территории, которая может составлять тысячи квадратных метров. Делают они это добровольно, поскольку понимают, что чистота и аккуратное оформление сегодня привлекают покупателей не хуже, а то и лучше ярких кричащих вывесок.

«Эта практика уже минимум год существует в Красноярске. У нас с большим количеством предпринимателей подписано соглашение на предмет содержания территории, находящейся рядом с их объектами. И то, что сейчас все это обретет форму законодательного акта, является логичным продолжением. Мы живем в этом городе, мы отвечаем за чистоту, и каждый из нас должен нести ответственность за то, что находится вокруг», - заявил руководитель администрации Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский.

В качестве примера журналистам сегодня показали территорию рядом с адресом проспект Мира, 15 - там располагается ресторан Trattoria FORMAGGI.

«Все сотрудники Bellini Group живут в этом городе и хотят, чтобы Красноярск был красивым и ухоженным. Со своей стороны мы облагораживаем территорию вокруг наших заведений, хотим подавать пример этой заботой о городе. Все красиво должно быть не только внутри заведения, но и снаружи», - рассказала Ольга Набока, маркетолог группы ресторанов Bellini Group.

Активный житель Центрального района Степан Максимов не раз организовывал субботники. Признается - пройти мимо мусора просто не может, а потому хотелось бы, чтобы все жители сознательно относились к тому, что их окружает.

«Я положительно отношусь к инициативе. Ведь сейчас бывает, что идешь около частного дома, а вокруг него мусор. Когда хозяин убирает у себя во дворе, а рядом нет - это неправильно. Или, например, многие выбрасывают мусор из окон - некрасиво, неприятно. Но не пойман - не вор. Важно, чтобы жители несли ответственность и наказание в случае бездействия», - поделился мнением Максимов.

По ожиданиям городских властей, новые Правила благоустройства территории позволят вывести работу по наведению порядка на новый уровень. Тем, кто уже и так следит за прилегающей территорией, они точно не усложнят жизнь. А вот безответственным хозяевам придется все же взять на себя эту обязанность.

 

текст: Алексей Спиридонов

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