В Красноярске появились очереди за мясом

В Красноярске стартовала большая продовольственная ярмарка и праздник урожая. Это традиционное мероприятие, когда сельчане подводят итоги напряженного рабочего года, показывают результаты и обсуждают планы на будущее.

Между рядами сельхозтоваропроизводителей тысячи горожан, первые лица города и края. Особым местом в эти дни в МВДЦ «Сибирь» стала точка продаж от Свинокомплекса «Красноярский». Здесь самая настоящая очередь на десять метров. Причина - долгое ожидание качественной продукции и весьма привлекательные цены.

«Каждый год я хожу сюда, чтобы купить свинину. Она здесь качественная и недорогая. Хватает и себе, и детям, и внукам. Что-то оставляю для новогоднего стола», - рассказала Людмила Парфирьева, одна из покупательниц.

От прилавка отходит мужчина с тремя большими пакетами. На вопрос, зачем столько, смеется и отвечает: «для дела».

«У меня пятеро детей и еще больше друзей, которые любят приезжать в гости на шашлыки. Сегодня здесь все празднуют день урожая, а у меня в частном доме этот праздник в субботу. Мясо отличное, беру на этой ярмарке именно здесь уже не первый год», - Николай поднимает тяжелые пакеты и идет к выходу.

Охлажденное мясо Свинокомплекса «Красноярский» уже пять лет радует покупателей не только Красноярского края, но и еще пяти регионов страны. Главные преимущества - качество и безопасность. Это подтверждает система менеджмента безопасности пищевой продукции, которая работает на предприятии, - ISO 2200. Стандарт - международный.

«Секретов нет никаких - у нас просто свежее и качественное мясо, выросшее на красноярской земле. Зерно производится в Красноярском крае, комбикорм делаем сами. Поэтому и получаем качественный продукт, который уже не первый год радует наших покупателей», - рассказал директор Свинокомплекса «Красноярский» Виталий Павлюк.

Планы на будущее амбициозные - это дальнейшее увеличение объемов производства. За последний год рост составил 1000 тонн в живом весе. Общая производительность - более 40 000 тонн в год. Увеличение объемов производства достигнуто за счет повышения эффективности. К концу года в строй должны быть введены новые корпуса откорма животных.

Сейчас предприятие обеспечивает более 50% потребностей жителей края в свежей свинине. Ее берут и для дальнейшей переработки. По словам директора, сейчас продукцию можно купить не только на ярмарках, но и в фирменном магазине в Большой Мурте, а также отделах в некоторых красноярских торговых точках.

Работать продовольственная ярмарка будет и завтра. Представители свинокомплекса «Красноярский» обещают, что продукции хватит всем желающим. Напомним, краевая ярмарка продуктов проходит в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19). Вход бесплатный. 15 ноября покупателей ждут с 10 до 16 часов.

Фото: Свинокомплекс «Красноярский»

По материалам Свинокомплекса «Красноярский»