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Сквозной проезд по Аэровокзальной хотят закрыть для создания привокзальной площади

Главная Общество
Красноярск
16:10 14 Ноября 2019
красноярск, общество, благоустройство
Автор: Sibnovosti.ru
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Архитекторы проектной мастерской «А2» предлагают создать в районе автовокзала в Красноярске большую площадь. Для этого придется пересмотреть существующие схемы движения, а также расчистить территорию от большого количества складских и хозяйственных построек.

Так, проектировщики предлагают перекрыть сквозной проезд по ул. Аэровокзальной, а машины и автобусы пустить в объезд. Таким образом высвободится пространство для создания полноценной площади.

Предполагается, что новое общественное место займет около полутора гектаров. Там предлагают разместить скейтпарк, площадки для игр и активного отдыха, а также подземную парковку на 176 мест. 

В здании бывшего аэровокзала предлагают открыть музей полярной авиации.
Ранее городские власти заявили, что скоро пространство в районе автовокзала благоустроят, оно станет одним из видовых мест города.

Фото: проектная мастерская А2

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