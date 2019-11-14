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В Норильске готовятся к полярной ночи

Главная Общество
Красноярск
14:58 14 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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30 ноября в Норильске на севере Красноярского края традиционно наступает полярная ночь. В течение 45 дней - до 13 января - солнце практически не будет показываться над горизонтом, сообщает корреспондент SIbnovosti.ru.  

Продолжительность светового дня во время этого явления составляет менее четырех часов. 30 ноября восход обычно наступает в 13:00, а заход солнца наблюдается уже в 14:30.  

Первыми после длительной полярной ночи солнце увидят жители района Талнах - полярная ночь завершится 13 января. Световой день будет ежедневно увеличиваться. С конца апреля начнутся сумеречные ночи, а уже с 19 мая по 25 июля в Норильске установится полярный день. 

Отметим, что жителям северных территория края пообещали, что эта зима будет теплее прошлогодней. Пока в Норильске наблюдаются аномальные морозы. По прогнозам синоптиков Гидрометцентра, в середине ноября столбики термометров могут опускаться до -45 градусов. 

Фото: gorod-dudinka.ru

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