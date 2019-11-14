14 ноября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Мастеров из разных стран позвали строить ледовые и снежные скульптуры на набережной Красноярска

Главная Общество
Красноярск
12:47 14 Ноября 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске стартовала регистрация на знаменитый фестиваль-конкурс «Волшебный лед Сибири», который проводится в краевом центре с 2013 года. В начале 2020-го на левобережной набережной выберут лучшие скульптуры из льда и снега, построенные мастерами из разных стран. 

В мэрии Красноярска рассказали, что конкурс пройдет с 13 по 19 января - победителей выберут в двух номинациях: «Снег» и «Лед». В краевом центре до 22 ноября принимаются заявки и эскизные проекты от команд. 

Скульпторы, занявшие первое место в конкурсе, получат денежный приз в размере 90 тысяч рублей. За второе место организаторы обещают 60 тысяч рублей, а за третье - 30 тысяч рублей. 

Отметим, что фестиваль «Волшебный лед Сибири» является уникальным - это единственный из профильных конкурсов, включающий номинации по работе со снегом и льдом. С 2013 года в нем приняли участие скульпторы из разных стран и городов России. Мастера приезжали из Казани, Магадана, Перми, Новосибирска, Китая, Латвии, Японии и США. 

В 2020-м работы мастеров будут стоять на пешеходной зоне от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата. До этого в течение нескольких лет снежные и ледяные скульптуры выставлялись на острове Татышев. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В преддверии Нового года в Красноярске объявлен конкурс самых нарядных дворов

В преддверии Нового года в Красноярске объявлен конкурс самых нарядных дворов

14 Ноября 2019 г.
Победители получат денежные призы
Новости Красноярска: Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

Красноярский педагог придумал способ бороться со стрессом у первоклассников

14 Ноября 2019 г.
Учитель записывает видео для детей
Новости Красноярска: Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

Красноярцы составили список самых нежелательных вакансий

14 Ноября 2019 г.
О том, чем не хотят зарабатывать в краевом центре
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

Губернатор Александр Усс предложил существенно увеличить расходы бюджета на улучшение качества жизни в крае

14 Ноября 2019 г.
Глава региона внес пакет поправок в проект бюджета региона на ближайшие три года под рабочим названием «Енисейская Сибирь: Новое качество жизни»
Новости Красноярска: В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

В микрорайоне «Слобода Весны» достраивают школу и детские сады

14 Ноября 2019 г.
Работы завершатся в конце года
Новости Красноярска: Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

Сотрудники компании «КрасКом» провели учения по ликвидации утечки хлора

14 Ноября 2019 г.
Бойцы подразделения газоспасателей провели весь комплекс работ
Новости компаний
13/11
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
13/11
Лидеры страхового рынка Красноярского края объединились
11/11
Альфа-Банк снизил ставки по рефинансированию ипотеки до 8,69%
08/11
СФУ запускает бесплатные курсы повышения квалификации для красноярцев
08/11
МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

Федора Конюхова встретили на красноярских «Столбах»

10 Ноября 2019 г.
Путешественник готовится побить рекорд планерного спорта
Новости Красноярска: Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

Глава Дивногорска Егор Оль покинул пост

12 Ноября 2019 г.
Он руководил городом почти 10 лет
Новости Красноярска: Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

Жителя края осудили за обман 20 российских вахтовиков

9 Ноября 2019 г.
Мужчина предлагал им устроиться на работу, собирал деньги и пропадал
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19