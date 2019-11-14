Мастеров из разных стран позвали строить ледовые и снежные скульптуры на набережной Красноярска

В Красноярске стартовала регистрация на знаменитый фестиваль-конкурс «Волшебный лед Сибири», который проводится в краевом центре с 2013 года. В начале 2020-го на левобережной набережной выберут лучшие скульптуры из льда и снега, построенные мастерами из разных стран.

В мэрии Красноярска рассказали, что конкурс пройдет с 13 по 19 января - победителей выберут в двух номинациях: «Снег» и «Лед». В краевом центре до 22 ноября принимаются заявки и эскизные проекты от команд.

Скульпторы, занявшие первое место в конкурсе, получат денежный приз в размере 90 тысяч рублей. За второе место организаторы обещают 60 тысяч рублей, а за третье - 30 тысяч рублей.

Отметим, что фестиваль «Волшебный лед Сибири» является уникальным - это единственный из профильных конкурсов, включающий номинации по работе со снегом и льдом. С 2013 года в нем приняли участие скульпторы из разных стран и городов России. Мастера приезжали из Казани, Магадана, Перми, Новосибирска, Китая, Латвии, Японии и США.

В 2020-м работы мастеров будут стоять на пешеходной зоне от ул. Вейнбаума до ул. Диктатуры Пролетариата. До этого в течение нескольких лет снежные и ледяные скульптуры выставлялись на острове Татышев.